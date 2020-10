Vaccino antinfluenzale a Messina, il 5 ottobre parte la campagna 2020/21

In Sicilia sono pronte 1,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, acquistate dalle Regione, la quale le distribuirà alle province. A Messina, l’ASP avvierà la campagna per i vaccini lunedì 5 ottobre. Quest’anno, nell’ottica di facilitare un’eventuale diagnosi di coronavirus, sono state ampliate le categorie di persone che riceveranno gratis il vaccino per l’influenza.

Presso il Dipartimento del farmaco di Messina, informa l’ASP, sono arrivate 98.000 dosi di anti influenzale, 24.800 di anti pneumococcico e sono in consegna 1000 di anti tetano e 3000 dosi anti virus herpes zooster.

Sicilia, a chi spetta il vaccino antinfluenzale gratis

Quest’anno potranno ricevere il vaccino gratis in Sicilia (e in Italia in generale) le seguenti categorie di persone:

pazienti cronici come cardiopatici, diabetici, ipertesi, broncopatici;

le donne in gravidanza;

gli adulti dai 60 anni in su;

i bambini sopra i 6 mesi che frequentino comunità;

i familiari dei bambini con meno di 6 anni;

gli operatori sanitari;

gli operatori di pubblica utilità.

La suddivisione delle dosi tra le province

Le 1,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale arrivate in Sicilia saranno così suddivise tra le province dell’Isola:

Palermo – 360mila;

Trapani – 215mila;

Agrigento – 114.600;

Enna – 38mila;

Caltanissetta – 54.550;

Messina – 233.500 ;

; Catania – 269mila;

Siracusa – 124mila;

Ragusa – 92mila.

Vaccino antinfluenzale: al via la distribuzione ai medici di Messina

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina avvierà la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/21 il 5 ottobre. Si inizierà quindi lunedì con la distribuzione dei vaccini antinfluenzali, anti pneumococcici, anti Zooster e anti d-Tpa ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Famiglia per Messina e il territorio della provincia.

Nello specifico, la distribuzione del vaccino antinfluenzale ai medici avverrà per Messina presso la U.O.S. Farmaceutica Distrettuale Metropolitana – Cittadella sanitaria ex P.O. Mandalari, dal 5 al 16 ottobre nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30;

il martedì e giovedì anche di pomeriggio pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00;

Dal 19 ottobre la consegna sarà effettuata solo la mattina dalla ore 9.00 alle ore 12.30.

Sul territorio provinciale la distribuzione dei vaccini sarà effettuata presso i centri di vaccinazione dell’ASP nei distretti sanitari.

