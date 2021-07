Vaccini. Il Commissario Covid 19 Alberto Firenze: «Grande risposta negli stabilimenti balneari»

Prosegue a ritmo serrato la campagna di vaccinazione nell’Area Metropolitana di Messina che, sulla scorta delle indicazioni contenute nell’ordinanza contingibile e urgente n. 75 del 07.07.2021 a firma del Presidente della Regione Siciliana, si avvicina sempre di più al cittadino.

Tantissime le iniziative messe in campo dal Commissario ad Acta per l’Emergenza Territoriale da Covid-19 dell’Area Metropolitana di Messina che, in piena sinergia con l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, diretto dall’Avv. Ruggero Razza, stanno riscuotendo ottimi risultati anche tra i giovani.

Le amministrazioni comunali hanno risposto positivamente all’appello del Presidente Musumeci che sta incoraggiando e stimolando la campagna di vaccinazione di prossimità. Infatti, tantissime sono le giornate di somministrazione del vaccino, come quelle che si terranno nei prossimi giorni nella Città di Messina e negli altri Comuni della provincia, organizzate dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid-19 in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Con le “Vie del Vaccino” l’Ufficio del Commissario ha intenzione di favorire la vaccinazione di massa e di completare il tour dei Comuni della Provincia di Messina entro il 31 agosto facendo tappa, tra gli altri, a Barcellona P.G., Milazzo, Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, Patti (Tindari).

Continuano inoltre le attività nell’ambito del progetto “Le Vie del Mare” che, con la collaborazione della Caronte&Tourist, sta consentendo l’inoculazione delle dosi di vaccino a bordo della nave che percorre la tratta Milazzo-Napoli (passando per le Isole Eolie).

Grande risposta negli stabilimenti balneari

La campagna di vaccinazione di prossimità ha trovato ieri concretizzazione anche all’interno del Lido Octopus di Pace a Messina dove si è svolta dalle 18:00 e sino alle 20:00, l’attività di inoculazione del siero anti SARS-CoV-2 con un’ottima adesione della cittadinanza. Lunedì 26 luglio le vaccinazioni proseguiranno allo stesso orario al lido Tarea, mercoledì 28 all’Horcynus Orca a Capo Peloro, l’uno agosto al lido del Tirreno e il 3 agosto al lido Oasi di Rodia.

«Apprendiamo con molto entusiasmo – dichiara il Prof. Alberto Firenze – che la vaccinazione negli stabilimenti balneari sta riscuotendo un importante successo. Questo dimostra che la campagna di vaccinazione di prossimità, fortemente voluta dal Presidente Musumeci, è la strada giusta da seguire. Sino a ieri abbiamo cercato di invitare il cittadino all’interno dei nostri Hub e Centri Vaccinali, oggi l’obiettivo che vogliamo perseguire è quello opposto, ovvero di “avvicinare il vaccino al cittadino”».

