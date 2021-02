Vaccino covid over 80. A Messina e provincia: «Si può scegliere l’ospedale più vicino»

Sono 16.561 gli over 80 che si sono già prenotati per ricevere il vaccino anti covid e a breve sarà anche possibile scegliere l’ospedale più vicino dove recarsi per la somministrazione. A comunicarlo è l’Ufficio emergenza covid, diretto dalla commissaria ad acta Maria Grazia Furnari che in questi giorni sta lavorando per risolvere i disagi segnalati proprio nel processo di prenotazione.

«Stiamo facendo il possibile, e a volte l’impossibile, per essere a pieno regime col piano vaccinale a partire dal 20 febbraio – spiega la commissaria – e cercare di anticipare e risolvere in tempi rapidissimi eventuali criticità che possono emergere, dato l’enorme numero di persone prenotate» spiega la commissaria Furnari, in questi giorni particolarmente impegnata insieme con il direttore sanitario dell’ASP Messina Bernardo Alagna, al fine di soddisfare tutte le richieste giunte dalla cittadinanza e soprattutto dalle persone anziane, pronte a ricevere la prima dose del vaccino Pfizer e Moderna. «In tal senso ringrazio ogni segnalazione ricevuta perché ci aiuta a fare di più e meglio».

Primo presunto problema sollevato da alcuni utenti quello relativo alla scelta del nosocomio più vicino dove poter accompagnare il proprio parente over 80: il software nazionale con copertura divisa per regione, gestito da Poste Italiane, infatti in modo automatico rispetta alcuni “slot” di prenotazione (per la provincia di Messina in questa prima fase sono 21.357 i vaccini disponibili), in base alla distribuzione delle dosi per una specifica sede scelta; nel momento in cui la persona effettua la prenotazione in un ospedale ma lo slot risulta saturo, l’utente viene slittato nella sede più vicina per non perdere la possibilità di ricevere comunque il vaccino (ad esempio, è capitato ad alcuni anziani che avevano scelto Messina, vedersi trasferiti a Milazzo o Barcellona).

La soluzione: con l’arrivo imminente delle nuove forniture da parte di Pfizer e Moderna in Sicilia, l’Ufficio emergenza covid rendono noto che gli slot saranno notevolmente aumentati. Basterà attendere ancora qualche giorno (verosimilmente inizio marzo), riconnettersi alla piattaforma online o richiamare il numero verde con il proprio codice di prenotazione, fornito durante il primo contatto, e modificare la prenotazione, annullando la precedente e scegliendo nella nuova prenotazione (importante specificare il CAP di interesse), l’ospedale più vicino o più comodo per le proprie esigenze. In questo caso, naturalmente, sarà fornita una nuova data per ricevere il vaccino.

Messina: dove sarà possibile fare il vaccino anti covid

L’Ufficio emergenza covid di Messina rende note tutte le sedi in cui verrà somministrato il vaccino anti covid. Le sedi vaccinali individuate sono:

a Messina

IRCSS Neurolesi,

Papardo,

Policlinico,

Piemonte;

in provincia

gli ospedali di Milazzo, Barcellona P.G, Lipari, Patti, Sant’Agata di Militello, Mistretta e Taormina.

Al momento sono ancora “a disposizione” 4.796 vaccini, non prenotati, ma solo per le sedi di Lipari, Barcellona, Taormina, Mistretta e Patti.

Vaccini Covid: la situazione al Policlinico e al Piemonte

Per quanto riguarda il Policlinico di Messina: è confermata come sede vaccinale solo per le 378 già prenotate sulla piattaforma o al numero verde. In questo momento infatti il nosocomio sta finendo le vaccinazioni anche per il personale medico e categorie a rischio con priorità assoluta, dunque la decisione di accogliere solo un “primo slot” di persone over 80 è consequenziale affinché tutto funzioni a pieno regime, senza ritardi e disguidi.

Per quanto riguarda l’ospedale Piemonte, al momento sono circa 600 le persone che avevano scelto questa sede ma, per agevolare la logistica ed evitare problemi con parcheggi e barriere architettoniche, si è deciso di trasferire e ridistribuire le prenotazioni, già raccolte nella piattaforma e al numero verde, tra l’ASP Messina e la sede “Casazza” del Centro Neurolesi, dunque sarà comunicato tempestivamente alle persone già in lista l’indirizzo preciso su dove dovranno recarsi per ricevere la prima dose, senza perdere assolutamente il turno e rispettando la data prevista del vaccino, che potrebbe subire la variazione solo di qualche giorno e solo per alcuni casi.

Per quanto riguarda i vaccini domiciliari: sono pervenute 1125 prenotazioni, ma si attende l’accordo definitivo coi medici di medicina generale.

Vaccino covid over 80: come prenotare

Ricordiamo come prenotarsi per gli over 80: sul sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, raggiungibile anche attraverso il portale web della Regione Siciliana, o il sito siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale, tra cui il sito dell’ASP Messina.

Oltre che sulla piattaforma online, è possibile prenotare il vaccino anti covid per gli over 80 telefonando al numero verde gestito da Poste Italiane: 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).

(I dati del presente articolo sono aggiornati alla mattina di sabato 13 febbraio).

