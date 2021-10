Vaccini: 32 farmacie tra Messina e provincia somministreranno le dosi anti-covid 19: l’elenco completo

Da oggi il vaccino anti Covid 19 sarà somministrato anche in 32 farmacie di Messina e provincia. «Questo ulteriore servizio – commenta il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna- organizzato grazie a Federfarma Messina, permetterà di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Tra l’altro, molte di queste farmacie, si trovano nei comuni che hanno ancora percentuali di vaccinazioni molto basse, lontane dalla soglia del 75 percento e rischiano la zona rossa qualora non raggiungano la percentuale minima entro il 15 Ottobre. Auspichiamo che questa ulteriore possibilità di vaccinarsi anche nelle farmacie riesca a convincere gli indecisi».

D’ora in poi, quindi, sarà possibile ricevere il vaccino anti-covid anche in Farmacia. Ma quali sono le farmacie presso cui è possibile vaccinarsi a Messina e provincia. Nella città dello Stretto sono ben 9 le farmacie in cui è possibile ricevere il vaccino e sono: le farmacie Brancato, Nuova Farmacia, Madonna della Salute, Juvara, Crimi, Del Viale, Fiandaca, Verso, Trischitta.

Negli altri comuni della provincia di Messina le farmacie che somministreranno il vaccino anti-covid si trovano:

a Capo d’Orlando nelle farmacie Collica, Pizzino e San Martino,

a Fiumedinisi farmacia Pietropaolo,

a Francavilla farmacia Bombara,

a Furci siculo farmacia Schultze,

a Gaggi farmacia Bombara,

a Giardini Naxos farmacia Cagnone,

a Itala farmacia Itala,

a Milazzo farmacia Castelli,

a Pace del Mela farmacia Tambato,

a Rodì Milici farmacia Rivetti,

a San Filippo del Mela farmacia Crisafulli,

a San Pier Niceto farmacia De Lorenzo,

a Sant’Alessio siculo farmacia Scarfone,

a Saponara farmacia Bisbano,

a Taormina farmacia British Pharmacy,

a Terme Vigliatore farmacia Delle Terme,

a Torregrotta farmacia Palazzolo e Cipriano,

a Tortorici farmacia Adornetto,

a Valdina farmacia Valdina,

a Venetico Marina farmacia Del Tirreno,

a Villafranca Tirrena farmacia Picciolo.

