Uova di Pasqua per i bimbi ricoverati: una dolce sorpresa al Policlinico di Messina

Una dolce sorpresa per i bambini ricoverati al Policlinico: Amici dei bimbi in corsi (Abc) ed F.C. Messina hanno donato delle coloratissime uova di Pasqua ai bimbi ospedalizzati per regalare loro un sorriso in questi giorni di festa. Nei prossimi giorni, i volontari di Abc porteranno altre uova ai bimbi del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Papardo.

Continua la collaborazione tra F.C. Messina e Abc, associazione che da anni si prende cura dei bimbi ricoverati negli ospedali della città attraverso eventi, raccolte fondi e piccoli doni pensati appositamente per regalare un po’ di serenità ai bimbi nei momenti difficili della loro vita. Dopo aver regalato, in occasione della giornata in piazza organizzata lo scorso ottobre, dei palloni autografati dai calciatori – che verranno messi all’asta quanto prima –, ieri il Direttore Sportivo, Cesar Grabinski, ed il capitano della squadra, Giovanni Giuffrida, in rappresentanza della Società hanno donato uova di Pasqua ai bimbi ricoverati al Policlinico “G. Martino” di Messina. A queste si sono aggiunte quelle donate dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio- delegazione Sicilia.

Nei prossimi giorni, l’associazione Amici dei bimbi in corsia porterà uova di Pasqua anche ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Papardo di Messina.

