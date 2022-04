Uova di Pasqua alla pediatria del Policlinico: la donazione dell’Associazione Identità Messina

Un gesto simbolico per i bambini ricoverati. Nella mattina di ieri, mercoledì 13 aprile, il presidente dell’Associazione Identità Messina, Mirko Grillo, e i ragazzi e le ragazze dell’associazione hanno donato delle uova di Pasqua ai pazienti del reparto di pediatria e di nefrologia pediatrica dell’Ospedale Policlinico Gaetano Martino di Messina.

«Un piccolo segno pasquale – lo definisce Mirko Grillo, che ha visitato insieme all’associazione il reparto di pediatria del Policlinico di Messina – per i bambini assistiti in questi reparti che vivono un momento difficoltoso della loro vita. Conoscerli sempre, con le dovute distanze causa Covid, è stato per noi un immenso piacere. Vedere i bambini felici mentre ricevevano il proprio uovo non ha prezzo, il nostro intento, ovvero quello di donare un sorriso ha avuto successo».

«Ringrazio, inoltre – conclude –, i ragazzi, sempre pronti a collaborare, che mi hanno supportato in questa iniziativa, il direttore del DAI Materno Infantile, il professore Romeo, il Direttore Lombardo di Pediatria, il Direttore Chimenz di Nefrologia Pediatrica e le caposala Paola Lonia del reparto Pediatrico e Gaetana Guerriera del reparto di Nefrologia Pediatrica».

