Uno spettacolo comico circense e carri allegorici: gli eventi di oggi per il Carnevale 2023 a Messina

Ultimi appuntamenti per il Carnevale 2023 a Messina: a Villa Dante si pensa ai più piccini con una festa in maschera animata da uno spettacolo comico circense, a Curcuraci, invece, arrivano i carri allegorici. Vediamo quali sono gli eventi di oggi, 21 febbraio, in occasione del Martedì Grasso.

Dopo l’arrivo della Famiglia Addams, il passaggio dei Carillon Vivente e i diversi eventi dedicati al cibo e alle tradizioni del Carnevale messinese, le feste giungono al termine con un ultimo giorno di appuntamenti a Messina e provincia. Partendo dalla città dello Stretto, il Comune ha organizzato una festa dedicata i più piccoli a Villa Dante, mentre a Curcuraci, nella zona Nord, si svolgerà una sfilata di carri allegorici a cura della ASD Comitato pro Curcuraci, dalle 14.30 alle 20.00.

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00, quindi, a Villa Dante è previsto l’evento “Crazy Dreams Circus”, una festa in maschera animata da uno spettacolo comico circense viaggiante proposto da Davide Masi, in arte Mister David, Francisco Rojas in arte Mister Divynetz, e Andreanne Thiboutot.

«I tre artisti – spiegano da Palazzo Zanca – coinvolgeranno il pubblico con le loro acrobazie: Masi, specialista di equilibrismo su monociclo, attrezzi instabili e rullo oscillante, si esibirà in numeri di cabaret e performance di giocoleria; il cileno Rojas proporrà una performance mista di processi tecnici, di fusione tra se stesso e l’estensione del suo corpo, che prende vita nella ruota, e con essa si muove e gira nello scenario a 360°, eseguendo contemporaneamente figure acrobatiche e di ballo sorprendenti; mentre, la canadese Andrèanne elegante, disinvolta e spensierata offrirà uno spettacolo romantico di hula hoop». Nel corso dell’evento sarà possibile degustare i dolci tipici del Carnevale preparati dagli studenti dell’Istituto “Antonello” di Messina.

Per quel che riguarda, invece, gli eventi del Carnevale 2023 in provincia di Messina, è possibile consultare questo articolo.

