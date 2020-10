Uno “Skatepark” per Messina: presentata alla Giunta la proposta di AgiMe

I ragazzi di AgiMe (Agorà Giovani Messinesi) hanno lanciato una serie di proposte al Comune di Messina, presto al vaglio della Giunta: tra queste anche “Fallo per ME”, campagna di sensibilizzazione all’uso della mascherina contro il coronavirus e uno Skatepark per la città dello Stretto.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Politiche Giovanili Enzo Caruso, l’Esperto alle Politiche Giovanili Salvatore Ingegneri e Andrea Parisi, collaboratore per la comunicazione social hanno ricevuto i giovani di AgiMe (Agorà Giovani Messinesi) per ascoltare le loro proposte per Messina.

Tra le proposte lanciate da Alfredo, Marzia, Francesco, Vincenzo, Sergio, Tommaso, Eleonora, Antonio, Christian, Ivan, Alessio e Simone, una campagna di sensibilizzazione sull’uso della mascherina, dal titolo “Fallo per ME” e l’idea progettuale di uno Skatepark urbano nel polmone verde della città – vale a dire Villa Dante.

I ragazzi di AgiMe hanno si sono anche confrontati con gli assessori Caminiti, Gallo e Minutoli in merito alle proposte progettuali esposte. Queste, fa sapere il Primo Cittadino, «saranno attentamente valutate sotto tutti gli aspetti per essere inserite nei programmi e negli interventi dell’Amministrazione Comunale».

(5)