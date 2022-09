Università, a Messina l’inizio delle lezioni slitta al 3 ottobre 2022

L’Università degli Studi di Messina posticiperà di una settimana l’inizio delle lezioni, spostato dal 26 settembre al 3 ottobre 2022. UniMe ha preso questa decisione per consentire ai suoi studenti fuorisede di poter esercitare il diritto di voto.

«Considerato – scrive UniMe – che giorno 25 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento e dell’Assemblea Regionale e del Presidente della Regione mentre le relative operazioni di scrutinio si terranno nei giorni successivi e considerato che alcuni rappresentanti degli studenti hanno fatto richiesta di rinviare l’inizio delle lezioni al fine di facilitare l’esercizio del voto agli studenti fuorisede, è stato disposto il posticipo dell’inizio delle lezioni a giorno 3 ottobre 2022».

A differenza delle università, l’inizio delle lezioni nelle scuole di Messina e della Sicilia è in programma invece lunedì 19 settembre, come stabilito dal calendario scolastico 2022-23 approvato lo scorso giugno dall’assessore regionale dell’Istruzione, Alessandro Aricò.

L’Università di Messina rinvia l’inizio delle lezioni: gli sconti sui viaggi per i fuorisede

Per agevolare il rientro nella propria residenza degli studenti fuorisede, diverse compagnie di trasporto hanno inoltre introdotto degli sconti sui viaggi di andata e ritorno per poter votare alle elezioni.

Trenitalia applicherà uno sconto del 70% sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte, mentre la riduzione ammonterà al 60% del totale per i regionali. Per usufruirne, sarà necessario recarsi presso una biglietteria autorizzata muniti di documento d’identità e tessera elettorale. In alternativa, è possibile scaricare e compilare qui una dichiarazione sostitutiva fornita da Trenitalia.

Anche ITA Airways ridurrà il prezzo del biglietto aereo per gli studenti fuorisede: 50% in meno per le tratte nazionali, 40% per quelle internazionali e 25% per quelli intercontinentali.

