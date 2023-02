Messina, al via il corso dell’ERSU per i test d’ingresso a Medicina

Partirà lunedì 20 febbraio 2023 il corso dell’ERSU di Messina per i test d’ingresso a Medicina e agli altri corsi di laurea a numero programmato dell’Area Medico-Sanitaria. Nell’occasione, sarà anche inaugurato il nuovo punto bar della Mensa centrale. Presenti la neo-presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, la dottoressa Giovanna Cuttitta, e il Direttore, l’ingegnere Santi Trovato.

È febbraio, quel periodo dell’anno in cui gli studenti del 4° e 5° anno delle superiori si iniziano a preparare per i test d’ingresso ai corsi universitari a numero programmato (quelli dell’ultimo, in particolare, anche agli esami di maturità). L’ERSU di Messina organizza nuovamente, per l’anno accademico 2023/2024, il corso finalizzato a fornire una preparazione adeguata a superare il test d’ingresso ai corsi di area Medico-Sanitaria. L’appuntamento è fissato alle ore 15.00 di lunedì 20 febbraio al numero 146 di via Ghibellina.

Nel darne comunicazione, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina annuncia anche l’apertura del nuovo Punto Bar della Mensa Centrale, che sarà inaugurato alle ore 14.00.

