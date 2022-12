Università di Messina. Mercoledì 21 dicembre l’Open day DITALS

Mercoledì 21 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, si terrà online l’Open Day Ditals: un incontro con i responsabili del Centro Ditals dell’Università per Stranieri di Siena e dell’Università di Messina, volto a fornire a tutti gli interessati le informazioni sulla Certificazione di Didattica dell’italiano come lingua straniera (Ditals) rilasciata dal Centro di Certificazione dell’Università di Messina.

Cos’è la Certificazione DITALS

La Certificazione DITALS (Didattica dell’italiano come lingua straniera) è un titolo culturale rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena, per l’insegnamento dell’italiano a stranieri. Dal 2022, tra gli enti convenzionati abilitati all’erogazione degli esami per la certificazione DITALS e all’esecuzione di tirocini e corsi (detti d’ora in avanti corsi d’orientamento) finalizzati al conseguimento del DITALS I e II si annovera anche il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’Università di Messina.

I corsi sono articolati in lezioni frontali, laboratori, analisi di materiali didattici e simulazioni di esame accompagnate da discussioni di gruppo guidate dai formatori DITALS.

Per l’ammissione ai corsi è richiesto un diploma di scuola superiore valido per accedere agli studi universitari.

Il corso d’orientamento all’esame DITALS I livello sarà strutturato in:

formazione glottodidattica di base

caratteristiche specifiche legate al profilo di apprendenti prescelto

simulazione prove d’esame.

Il corso d’orientamento all’esame DITALS II sarà strutturato in:

formazione glottodidattica

simulazione della sezione D dell’esame

simulazione prove di esame (sezioni A, B, C).

Possono essere ammessi al corso d’orientamento DITALS tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido per l’ammissione all’Università nel Paese in cui è stato conseguito.

Modalità di accesso all’Open day sono disponibili qui.

Ulteriori informazioni a questo link.

