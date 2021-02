Università di Messina, due appuntamenti online per studenti in cerca di lavoro

Gli studenti dell’Università di Messina in cerca di una prima esperienza di lavoro possono già mettere in agenda due appuntamenti. Il 4 e il 15 marzo 2021 si svolgeranno rispettivamente; “Lavoro Chiama Italia” e “Virtual Fair”, entrambi i career day saranno in modalità online.

Lavoro Chiama Italia – i video colloqui

Saranno quindi due le opportunità per gli studenti dell’Università di Messina per farsi conoscere dai recruiter. Il primo in ordine temporale sarà “Lavoro Chiama Italia” che si terrà il 4 marzo.

Giunto alla terza edizione, “Lavoro Chiama Italia” è rivolto a studenti e laureati in cerca di lavoro o di stage. La partecipazione è gratuita e si svolgerà sul sito “Lavoro Chiama Italia”.

Per iscriversi:

Gli studenti interessanti possono inviare il proprio CV entro il 3 marzo per ottenere dei colloqui prefissati con le imprese aderenti e partecipare a workshop ed al Coach training program. A questo link il modulo per iscriversi.

Virtual Fair – cerco lavoro a Messina

La Virtual Fair, invece, promossa dalla Fondazione Emblema si svolgerà – sempre online – dal 15 marzo. Gli studenti dell’Università di Messina in cerca di occupazione, potranno fare colloqui in remoto con aziende operanti su territorio nazionale e all’estero.

Tra le grandi aziende partecipanti alla Virtual Fair vi sono: NTT Data, Credem, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Navionics – Gruppo Garmin, Engineering, Spindox, Unicredit Group, Almaviva, Microtec, Whirlpool, Ferrero. Alcune delle imprese aderenti si presenteranno prima dell’evento e sin dall’8 marzo potranno fissare una agenda degli appuntamenti e profilare i candidati secondo criteri di match pre-inseriti.

Dal 15 marzo, invece, ogni candidato potrà visualizzare le aziende interessate al proprio profilo e proporsi in vista dei video-colloqui. Al termine della Virtual Fair sarà disponibile il database di tutti i partecipanti che hanno interagito con le aziende.

(13)