UniMe ti porta all’Indiegeno Fest 2023: gli sconti per gli studenti (e non solo)

Indecisi su come ricaricare le batterie, utili per i prossimi esami? L’UniMe vi dà la possibilità di andare all’Indiegeno Fest 2023, al Golfo di Patti dal 31 luglio al 7 agosto, usufruendo degli sconti del 10%: l’offerta è rivolta a studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca dell’Ateneo di Messina.

L’acquisto dei biglietti in prevendita dovrà essere fatto in coppia, esclusivamente sul circuito DICE per le date di Indiegeno Fest 2023 previste in spiaggia (2, 3, 4, 5 agosto). Il codice sconto sarà inviato sull’AppUnime, scaricabile da App Store o Google Play.

L’UniMe ti porta all’Indiegeno Fest 2023

In questi nove anni, l’Indiegeno Fest, promosso da Leave Music, è diventato un punto di riferimento dell’estate siciliana; tantissimi gli artisti che nel corso delle edizioni hanno calcato il palco del Teatro Antico di Tindari, ma anche quello della Riserva di Marinello e del centro storico di Patti. Tra gli ospiti di questa edizione anche Carmen Consoli che si esibirà all’alba del 7 agosto, nel suggestivo Teatro Antico. La cantautrice catanese sarà accompagnata da Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino.

Per quanto riguarda i concerti in spiaggia, quelli a prezzi scontati per gli studenti UniMe, ci saranno tra gli altri: Carl Brave, Big Mama, Rose Villain, La Sad, Clara. Per poter accedere ai concerti dovrà essere presentata:

una certificazione attestante l’iscrizione all’UniMe ,

, un documento di identità ,

, la stampa del libretto universitario ,

, la stampa delle tasse universitarie dell’anno in corso o ancora la Genius Card Unime.

A questo link il programma completo dell’Indiegeno Fest 2023.

