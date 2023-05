UniMe Open Day 2023: l’appuntamento al Papardo

Quasi tutto pronto per l’UniMe Open Day 2023: due giorni, al Polo Papardo di Messina, dedicati ai giovani studenti ancora indecisi sul percorso universitario da intraprendere. Due giorni per visitare gli stand dei Dipartimenti universitari, Centri e Strutture di Ateneo.

«L’UniMe Open Day – si legge nella nota – è principalmente rivolto agli studenti delle scuole superiori che si accingono ad intraprendere il percorso universitario e ai loro professori, ma è aperto agli studenti universitari impegnati nel percorso triennale che vogliono valutare come proseguire il proprio percorso verso la laurea magistrale.

L’obiettivo è orientare i giovani fornendo loro tutti gli strumenti per una scelta consapevole del successivo percorso di studio. Durante l’evento, sarà possibile effettuare uno screening delle attitudini, interessi e risorse per favorire una scelta consapevole rispetto al successivo percorso di studio, a cura del CERIP (Centro di Ricerca e Intervento in Psicologia)».

L’appuntamento è il 16 maggio, dalle 09.00 alle 17.00; e il 17 maggio, dalle 09.00 alle 14.00. Per rendere la partecipazione ancora più semplice, l’Università di Messina offre anche un servizio transfer gratuito alle scuole che aderiscono all’evento. A questo link per maggiori informazioni.

