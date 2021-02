Unime. Lauree, esami, tirocini: le regole anti-covid dell’Università di Messina

Per continuare a contrastare l’epidemia coronavirus, l’Università di Messina ha pubblicato le disposizioni in materia, destinate a studenti e personale in vigore fino al 14 febbraio.

Tra le disposizioni d’Ateneo, proseguiranno le lezioni e i laboratori a distanza, così come gli esami e le sedute di laurea, sospese le attività di mobilità per studi all’estero (ERASMUS). Sarà ripristinato, invece, il servizio di prestito dei libri su prenotazioni. Tutto quello che c’è da sapere.

Le disposizioni anti-covid dell’Università di Messina

La zona arancione, entrata in vigore da poco meno di una settimana, fa ancora tenere alta l’attenzione. L’emergenza sanitaria non è finita e Messina deve agire con cautela.

Così, l’Università di Messina pubblica le disposizioni anti-covid da rispettare fino al 14 febbraio, fatte salve nuove ulteriori ordinanze:

Le attività didattiche , anche quelle presso le sedi decentrate, si svolgeranno in modalità a distanza .

, anche quelle presso le sedi decentrate, . Le attività di frequenza dei laboratori si svolgeranno in modalità telematica;

si svolgeranno Sarà ripristinato il servizio di prestito libri su prenotazione, le biblioteche non saranno fruibili come locali studio;

come locali studio; Gli esami di profitto si svolgeranno in modalità esclusivamente orale, a distanza;

di profitto si svolgeranno in modalità esclusivamente orale, Le sedute di laurea , così come tutti gli esami si svolgeranno in modalità a distanza;

, così come tutti gli esami si svolgeranno in modalità I tirocini si svolgeranno in modalità a distanza ; per i TFA sostegno e per i tirocini del Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria verrà reiterata richiesta ai dirigenti scolastici di prevedere l’ingresso nelle aule virtuali dei tirocinanti iscritti ai corsi di riferimento;

; per i TFA sostegno e per i tirocini del Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria verrà reiterata richiesta ai dirigenti scolastici di prevedere l’ingresso nelle aule virtuali dei tirocinanti iscritti ai corsi di riferimento; Le attività di ricerca di dottorandi e tesisti di area non medica non coinvolti in attività sanitarie potranno svolgersi in presenza ; tutte le attività degli specializzandi continueranno a svolgersi in presenza;

di dottorandi e tesisti di area non medica potranno svolgersi ; tutte le attività degli specializzandi continueranno a svolgersi in presenza; Gli spostamenti relativi al programma Erasmus e a tutti i programmi di mobilità internazionale sono sospesi per docenti, studenti e personale TA degli atenei siciliani, fatti salvi i casi di percorsi già avviati; le Università siciliane rimangono disponibili, in presenza di richieste pervenute da Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell’agenzia Erasmus, di accogliere studenti che possano frequentare in modalità da remoto. Sono altresì sospesi i tirocini curriculari e post curriculari fuori regione e all’estero;

per docenti, studenti e personale TA degli atenei siciliani, fatti salvi i casi di percorsi già avviati; le Università siciliane rimangono disponibili, in presenza di richieste pervenute da Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell’agenzia Erasmus, di accogliere studenti che possano frequentare in modalità da remoto. Sono altresì sospesi i tirocini curriculari e post curriculari fuori regione e all’estero; Le riunioni degli organi collegiali di ogni ordine e grado si svolgeranno in modalità a distanza , esclusivamente mediante piattaforma teams;

, esclusivamente mediante piattaforma teams; Rimangono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali in presenza, ivi inclusi seminari e workshop: tali attività potranno tenersi esclusivamente in modalità a distanza.

