UniMe, finanziate 14 borse di dottorato all’Università di Messina

All’Università degli Studi di Messina (UniMe) sono state finanziate 14 borse di dottorato in ambiti di studio diversi, dall’economia, alla biologia, dall’ingegneria alla veterinaria, per un totale di 1.097.071,00 euro. I progetti finanziati prevedono attività di ricerca che verranno svolte in parte in azienda e in parte presso le sedi di prestigiosi Atenei e Centri di Ricerca stranieri.

Le 14 borse di dottorato sono state finanziate all’Università di Messina per il XXXVI ciclo A.A. 2020/2021, a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXVI ciclo, sulle risorse del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON) Asse I “Investimenti in capitale umano – Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) nell’ambito del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017”, per un importo totale di 1.097.071,00 euro.

In particolare sono state finanziate 10 borse di dottorato in relazione al Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON), per complessivi 780.481,00 euro:

Dottorato Advanced Catalytic processes for using renewable energy sources (Access) – 2 borse;

Dottorato Biologia Applicata e Medicina Sperimentale – 1 borsa;

Dottorato Economics Management and Statistics – 1 borsa;

Dottorato Ingegneria Civile, Ambientale e della Sicurezza – 1 borsa;

Dottorato Ingegneria e Chimica dei materiali e delle costruzioni – 1 borsa;

Dottorato Scienze Chimiche – 1 borsa;

Dottorato Scienze Veterinaria – 1 borsa;

Dottorato Translational Molecular Medicine and Surgery – 2 borsa.

I progetti finanziati prevedono una specifica attività di ricerca che verrà svolta parte in azienda e parte presso le sedi di prestigiosi Atenei e Centri di Ricerca stranieri, quali:

Eindhoven University of Technology (TUe);

University of Antwerp;

Dresden University (Germania);

Universidade Aberta, – Department of Science and Tecnology;

Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) – School of Engineering :

Instituto “DE CIENÇIAS DE LA CONSTRUCCIÓN “EDUARDO TORROJA” (IETcc) organo del Consejo Español de Investigaciones Científicas (CSIC);

Ghent University (UGENT);

Institut Pasteur – Parigi;

Memorial Sloan Kettering Cancer Center – NY.

Sono state finanziate, inoltre, 4 borse di dottorato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), per complessivi 316.590,00 euro:

Dottorato Advanced CatalyticC Processes for using Renewable energy sources (Access) – 2 borse;

Dottorato Biologia Applicata e Medicina Sperimentale – 1 borsa;

Dottorato Economics Management and Statistics – 1 borsa.

(17)