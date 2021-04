UniMe: ATM Messina potenzia le linee bus verso Papardo e Annunziata

I poli universitari di Papardo e Annunziata sempre più collegati dalle linee ATM Messina. L’Azienda Trasporti ha annunciato di aver potenziato le due tratte con l’inserimento di sette nuove corse per gli studenti dei due poli.

Per quanto riguarda la Linea 23 (Annunziata), il cui percorso all’interno del campus è stato modificato, è stata aggiunta una corsa in direzione università alle ore 09.00 e altre due in direzione museo alle 13.10 e alle 17.30.

La Linea 24 (Papardo), invece, vedrà un ampliamento maggiore: una corsa in direzione università alle 13.30 e tre in direzione museo, alle 08.00, alle 17.15 e alle 18.15.

Il Presidente di ATM SpA Pippo Campagna ed il Direttore Generale di UniMe Francesco Bonanno hanno espresso particolare soddisfazione per questo ulteriore risultato orientato a promuovere, specialmente nelle giovani generazioni, «stili di vita sostenibili». «È un risultato che si aggiunge – si legge nel comunicato dell’Azienda – all’ulteriore proficua collaborazione in essere che vede già la presenza in ATM SpA di 5 stagisti tirocinanti impegnati sullo sviluppo di progetti concreti finalizzati alla redazione delle loro tesi di laurea ma al contempo utili per consentire reali applicazioni secondo il fabbisogno aziendale».

Gli orari completi dei bus di ATM Messina sono consultabili sul sito www.atmmessinaspa.it e sul portale dell’università.

