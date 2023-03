Una strada di collegamento tra l’Annunziata e viale dei Tigli: la richiesta alla Giunta Basile

Realizzare una strada di collegamento tra il viale dei Tigli e l’Annunziata per snellire il traffico nella zona e andare incontro alle necessità dei residenti: questa la richiesta del presidente vicario del Consiglio Comunale di Messina, Nello Pergolizzi, alla Giunta Basile.

Troppo caos sulla Panoramica e il traffico si ripercuote sugli abitanti di viale dei Tigli, strada che incrocia l’arteria poco prima della rotatoria dell’Annunziata, andando verso il centro città. Il consigliere comunale e vicepresidente vicario Nello Pergolizzi raccoglie le rimostranze dei cittadini e chiede al sindaco di Messina Federico Basile di disporre la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione dell’opera.

«Si rappresentano – scrive il consigliere in una nota indirizzata al Primo Cittadino – le richieste di molti residenti nei complessi abitativi ubicati lungo il Viale dei Tigli e di molti cittadini che giornalmente transitano dalla via Panoramica, i quali lamentano le notevoli difficoltà viabili, a causa degli intasamenti che si formano all’incrocio tra il viale dei Tigli e la via Panoramica, per la carenza di arterie stradali alternative che potrebbero consentire il decongestionamento del traffico veicolare nella zona».

«A tal proposito – conclude –, poiché il viale dei Tigli è una strada senza uscita e che a monte sarebbe possibile realizzare un’arteria di collegamento con il viale Annunziata, lo scrivente, chiede al Signor Sindaco di disporre la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione dell’opera ed in caso di esito positivo, di conferire l’incarico di progettazione e di reperire i fondi necessari per la realizzazione dell’arteria di cui in oggetto».

(14)