Una piazza virtuale per il 25 aprile. ANPI Messina: «Cantiamo insieme “Bella Ciao”»

In casa ma uniti in una piazza virtuale per il 25 aprile. In occasione della Festa della Liberazione, la sezione Anpi di Messina (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) invita la città a cantare insieme “Bella Ciao”. Come? Attraverso una piattaforma streaming scelta per l’occasione. Vediamo come funzionerà e come partecipare.

La manifestazione virtuale messinese, spiega la sezione messinese “Aldo Natoli” dell’ANPI, si svolgerà alle 17.00, dopo quella nazionale (che prevede sempre di cantare “Bella Ciao” affacciati al balcone o alla finestra di casa alle 15.00 di domani). Tutti sono invitati a collegarsi attraverso la piattaforma Webex o tramite link (le modalità di partecipazione sono spiegate nel dettaglio più in basso).

«Il momento per riflettere sulla Costituzione e i suoi valori validi per il futuro della città e del Paese, è giunto – scrive Patrizia Caminiti, presidente di ANPI Messina. Oggi più che mai vogliamo celebrare la nostra libertà e lottare per la vita futura dell’umanità e della Terra. Abbiamo davanti tre nemici: le epidemie, la rapina dei beni comuni (a partire dall’aria, dall’acqua, al diritto alla vita e alla conoscenza), le diseguaglianze (nel mondo, in Italia e nella nostra città). Come i partigiani, abbiamo di fronte nemici che uccidono, ma come loro siamo forti nei nostri ideali, nella solidarietà, e guardiamo avanti».

Come partecipare alla manifestazione virtuale dell’ANPI per il 25 aprile

È possibile partecipare alla manifestazione virtuale organizzata dall’ANPI di Messina per il 25 aprile, 75esimo anniversario della Liberazione, in due modi: collegandosi tramite portale web oppure accedendo tramite link.

Collegamento tramite portale wen (consigliato)

Per accedere, seguire questi tre semplici passaggi:

Digitare su Google: Cisco Webex e aprire il primo link che compare tra i risultati (in alternativa, cliccare su questo link); Premere “Join” in alto a destra; Inserire il numero riunione 142 5 37 400 e, subito dopo, la password 0000 (quattro zeri);

Il portale richiederà il consenso per poter utilizzare il microfono e la webcam.

Collegamento tramite link

Per accedere, seguire questi tre semplici passaggi:

Premere questo link. Si aprirà una schermata web, dove risulterà scritto “Avvio di Cisco Webex Meetings…”. In basso al centro sarà visibile la scritta “Accedere dal browser”, da premere per poter proseguire.

Chi volesse scaricare il programma può premere su “scarica adesso” e seguire la procedura guidata; Premuto “accedere dal browser” (o dopo aver installato il programma), verrà chiesto di scrivere il proprio nome e cognome e un indirizzo e-mail (o, se si è già registrati al portale, di effettuare il login). Inserito quanto dovuto, premere “Avanti”; Premuto “avanti” bisognerà cliccare su “consenti” in alto a sinistra per autorizzare l’utilizzo di microfono e webcam (sarà possibile, durante la chiamata, disattivarli). Infine, premere su “Accedi a riunione”.

