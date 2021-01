Una “cura del ferro” per Messina: al via il bando per potenziare il tram

Al via un nuovo bando di gara finalizzato a potenziare il tram di Messina. L’iniziativa di ATM Spa fa parte di un progetto complessivo che prevede una “cura del ferro” per la città. Già aggiudicati, lo scorso dicembre, i servizi di progettazione per il miglioramento dell’infrastruttura tranviaria.

Era stato annunciato diverso tempo fa, ATM è al lavoro per riqualificare e migliorare il servizio del tram. Si colloca in quest’ambito, infatti, il bando di gara in pubblicazione da oggi, martedì 26 gennaio 2021, sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sul sito dell’Azienda, ed in scadenza il 26 febbraio 2021. Dopo l’aggiudicazione, il contraente avrà 24 mesi per la conclusione degli interventi. Sono previste consegne frazionate delle vetture, grazie alle quali si potrà incrementare progressivamente l’attuale qualità e frequenza del servizio. L’obiettivo è il ripristino funzionale dell’intero parco rotabile tranviario, vale a dire, la rimessa in funzione di tutte le “carrozze”.

L’importo della gara è di 6.500.000,00 euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a valere sul Piano Operativo FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2014-2020 – Asse tematico “C”. La linea di finanziamento, meglio conosciuta come “Cura del Ferro”, è dedicata a promuovere interventi di miglioramento e sviluppo del trasporto rapido di massa quale servizio sostenibile e coerente con le esigenze di mobilità delle aree urbane.

A commentare, il Presidente di ATM Spa, Giuseppe Campagna: «Nonostante le criticità incontrate nel corso dei primi sei mesi del servizio dovute all’avvio dell’Azienda, si è potuto parallelamente avviare un percorso di Programmazione e Sviluppo dei servizi avviando le procedure che vedono ATM Spa quale soggetto attuatore del Comune di Messina per i vari programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei».

«Questo intervento – prosegue Campagna – si inserisce in un più ampio contesto di azioni progettuali coordinate dalla Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo di ATM S.p.A. che porteranno all’avvio nel 2021 di altri interventi fondamentali in termini di infrastrutturazione ed innovazione tecnologica del TPL della Città di Messina».

