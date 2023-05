Una chiusura in vetro per la Galleria Vittorio Emanuele: il progetto del Comune di Messina

Ripulire i vetri artistici della Galleria Vittorio Emanuele III, posizionare una chiusura in vetro all’ingresso che dà su piazza Antonello, e non solo: questo il prossimo progetto del Comune di Messina per uno dei luoghi simbolo della città. Palazzo Zanca ha infatti avviato una manifestazione di interesse volta ad individuare una ditta che possa occuparsene. Vediamo i costi, il progetto e tutti i dettagli.

Si avvicinano alla conclusione i lavori di riqualificazione della Galleria Vittorio Emanuele di Messina e il Comune pensa al prossimo passo. Rimessi a nuovo gli impianti e restaurati i sistemi ammalorati del cupolone centrale, si intende infatti procedere con interventi analoghi nelle tre volte a botte. Inoltre, la Giunta Basile ha in mente di ripulire i vetri artistici e creare una chiusura in vetro per l’ingresso di piazza Antonello.

Per i lavori di manutenzione ordinaria dei costoloni e pulitura dei vetri artistici la spesa complessiva prevista è di 99.996,10 euro, di cui 88.975,00 euro, oltre 1.423,60 euro per oneri relativi alla sicurezza e 11.021,10 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Per la fornitura con posa in opera di una chiusura in vetro strutturale all’ingresso principale ricadente su piazza Antonello è prevista invece una spesa complessiva di 96.990,00 euro (importo fornitura 79.500,00 euro + importo IVA 22% 17.490,00 euro).

