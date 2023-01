Un unico biglietto per viaggiare in treno in tutta la Sicilia: come funziona la promo Full di Trenitalia

Viaggiare su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani della propria Regione con un unico biglietto: questa la nuova promo “Full” di Trenitalia attiva anche in Sicilia dal 1° gennaio 2023. Vediamo come funziona.

La nuova promo “Full” di Trenitalia è valida, oltre che in Sicilia, anche in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto. In sostanza, acquistando un solo biglietto è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi, in seconda classe, sui treni regionali veloci e metropolitani della società del Gruppo FS, per tutto il mese solare. Si tratta, commentano da Trenitalia, di: «Una nuova opportunità per tutti coloro che scelgono il treno per gli spostamenti quotidiani e per svago e turismo nei giorni festivi con tutto il comfort e l’esperienza di viaggio in maniera multimodale e sostenibile».

Come funziona la promo Full di Trenitalia in Sicilia

Il biglietto unico della promo full è un biglietto nominativo, che deve riportare nome, cognome e data di nascita del titolare. È valido dal primo all’ultimo giorno del mese solare scelto, non può essere rimborsato e non consente né il cambio nominativo né il cambio di data. Inoltre, non è ammessa alcuna riduzione e non è applicabile la riduzione per i ragazzi. L’abbonamento mensile “Full” può essere acquistato con un anticipo di 7 giorni rispetto all’inizio della validità per viaggi nelle regioni selezionate.

Per acquistarlo basta collegarsi al sito di Trenitalia a questo link. Una volta collegati, occorre cliccare su “acquista” e scegliere la Regione in cui si vuole viaggiare (per la Sicilia il prezzo del biglietto unico è di 135 euro). In alternativa si può utilizzare anche l’APP o gli altri canali di vendita di Trenitalia.

Non è necessaria la convalida ma il titolo deve essere esibito al personale di bordo, insieme ad un valido documento di identità, tramite supporto informatico idoneo a visualizzare il file PDF o il QrCode disponibile nell’Area Riservata “I miei viaggi” presente sul sito di Trenitalia. In alternativa l’abbonamento può essere esibito in formato cartaceo.

