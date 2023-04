Un sistema di allerta tsunami per le Isole Eolie: il bando della Regione Siciliana

Appalto da 750mila euro per un nuovo sistema di allerta tsunami destinato alle Isole Eolie e a Milazzo. Si tratta del progetto Salt, finanziato dalla Regione Siciliana a valere su fondi Po Fesr Sicilia 2014-2020, finalizzato alla prevenzione del rischio connesso a maremoti generati da eventi calamitosi del vulcano Stromboli o da sismi in area mediterranea. Ecco come funzionerà e i dettagli della gara.

Il progetto Salt (Sistema di allerta tsunami) nasce con l’obiettivo di realizzare un sistema fonico-sonoro, automatico e manuale, da installare sulle singole Isole Eolie e a Milazzo, per allertare la popolazione in caso di maremoto, a supporto delle operazioni di Protezione Civile. Il sistema si attiverà nel momento in cui si verificheranno tsunami o eruzioni piroclastiche, mediante i segnali emessi dalle stazioni di monitoraggio (boe onda-metriche presenti di fronte alla Sciara del Fuoco a Stromboli e tiltmetri collocati in prossimità della terrazza craterica) e processati da correlati algoritmi (attrezzature informatiche del Centro operativo avanzato-Coa), a cura del Laboratorio di Geofisica sperimentale del Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Firenze, del centro di competenza della Protezione civile per il monitoraggio dell’isola di Stromboli e dell’Ingv.

Il bando è online sulla piattaforma “Sitas e-procurement”, in scadenza il 2 maggio 2023, con un importo a base di gara di 753.000,00 euro. Una volta aggiudicato l’appalto, la fornitura delle attrezzature dovrà avvenire entro 120 giorni. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(9)