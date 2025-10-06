Un premio all’ospedale di Taormina: il CCPM è Centro di Eccellenza Gold Level

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo dell’ospedale “Bambino Gesù” di Taormina ha ricevuto il premio come “Centro di Eccellenza “ Gold Level ELSO Award. Il motivo del premio è “per il livello raggiunto nei supporti salvavita da parte della “Extracorporeal Life Support Organization (ELSO)”.

Un premio speciale all’ospedale di Taormina

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta durante il Congresso mondiale della ELSO che si è tenuto al Gaylord Convention Center di Washington. Il premio ELSO Excellence in Life Support Award premia i programmi in tutto il mondo che si distinguono per l’implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l’assistenza sanitaria nell’erogazione dell’assistenza ai propri pazienti.

Il premio all’ospedale di Taormina rappresenta per i pazienti e le famiglie un impegno verso un’assistenza sanitaria. Inoltre, dimostra alla comunità sanitaria:

standard di alta qualità,

attrezzature e forniture specializzate,

protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale.

Questo premio è valido per un periodo di 3 anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. A ritirare il prestigioso riconoscimento sono state:

la dott.ssa Rosanna Zanai, anestesista rianimatore del CCPM e coordinatrice del programma ECMO,

anestesista rianimatore del CCPM e coordinatrice del programma ECMO, la dott.ssa Daniela Grasso coordinatrice del Servizio di Perfusione Medical Concept Lab (MCL) attivo presso il CCPM,

coordinatrice del Servizio di Perfusione Medical Concept Lab (MCL) attivo presso il CCPM, la dott.ssa Ines Andriani cardiochirurgo pediatra del CCPM,

cardiochirurgo pediatra del CCPM, la dott.ssa Chiara Tornambè tecnico di perfusione cardiocircolatoria della MCL.

Il premio all’ospedale di Taormina rappresenta un riconoscimento molto importante per le attività svolte e gratifica tutto il personale sanitario in servizio presso il CCPM. Inoltre, conferma come l’approccio multidisciplinare in pazienti cosi complessi e fragili sia una strategia vincente. Il CCPM è la prima struttura in Italia a ricevere tale tipo di riconoscimento e la quinta in Europa.

