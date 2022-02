“Un pasto caldo” per i meno fortunati, l’iniziativa di solidarietà dei club service di Messina

Un pensiero concreto per le fasce più deboli e bisognose. Domenica 13 febbraio 2022 a Piazza Unione Europea sarà la volta di “Un pasto caldo”, l’iniziativa di solidarietà organizzata dai club service della città di Messina, Lions, Kiwanis e Rotary.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, è stato presentato oggi, giovedì 10 febbraio, in una conferenza stampa nella Sala Falcone-Borsellino, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, già socia del Lions Club Messina Tyrrhenum. L’iniziativa è congiunta, grazie al “Patto d’Amicizia” siglato lo scorso ottobre a Enna tra il Distretto Lions 108Yb e i Governatori o loro delegati per la Sicilia dei Club Kiwanis, Soroptimist e Rotary.

«Il Distretto Lions – ha dichiarato Anna Capillo, delegata ai rapporti con i club service del distretto Lions 108Yb Sicilia – ha acquistato con il contributo della Fondazione Lions e di ANPAS Sicilia e di numerosi Club Siciliani, una tra le più importanti associazioni di volontariato di Protezione Civile, una Unità Mobile Cucina. Si tratta di un mezzo mobile sul quale è montato un container attrezzato come cucina, completo di frigo, forno, friggitrice, cuoci pasta, piano cottura, lavelli, piano lavoro, dotato di utensili e stoviglie in grado di preparare circa 200/250 pasti l’ora, da utilizzare in casi di situazioni di emergenza e in caso di eventi comunitari preorganizzati».

«Il mezzo – ha concluso Capillo – è custodito da ANPAS Sicilia e noi Lions in base ad una convenzione stipulata con ANPAS abbiamo la facoltà di utilizzarlo per organizzare manifestazioni di solidarietà».

Saranno le associazioni caritatevoli della città di Messina a ritirare i pasti da donare alla mensa di sant’Antonio, alla casa Di Vincenzo a Cristo Re e all’associazione Gli Invisibili. Di seguito i nomi dei Presidenti e dei membri dei Club Service che hanno aderito attivamente all’iniziativa “Un pasto caldo”:

Francesco Cirillo, Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia;

Tonino Brancato, Luogotenente del Kiwanis;

Donato Mannina, Presidente del Lions Messina Host;

Alessandra Pellegrino, Presidente del Lions Messina Peloro;

Giuseppe Vadalà Bertini, Presidente del Lions Messina Tyrrhenum;

Salvatore Grasso, Presidente del Lions Messina Colapesce;

Angelo Caristi, Presidente del Kiwanis Messina;

Salvatore Sciliberto, Presidente del Kiwanis Antonello da Me.;

Placido Lizio, Presidente del Kiwanis Messina Nuovo Ionio;

Teresa Crisafulli, Presidente del Kiwanis Peloro Messina;

Isabella Pia Palmieri, Presidente Rotary Messina;

Piero Federico, Presidente Rotary Stretto di Messina.

