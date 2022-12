Un nuovo McDonald’s a Messina: venerdì 30 dicembre l’apertura del nuovo locale

Un McCafé, 201 posti a sedere, un’area dedicata ai bambini: domani, venerdì 30 dicembre, a Messina apre un nuovo ristorante della catena di fast food McDonald’s. Nel nuovo locale, situato nella zona Sud della città dello Stretto, lavoreranno 32 persone.

Un ristorante a piazza Cairoli, uno a Tremestieri e adesso un terzo, nuovo, a Maregrosso, dove occupa i numeri civici 24 e 26. La più famosa catena di fast food a livello mondiale apre una nuova sede nella città dello Stretto dotata anche di un McCafè dove gustare caffè, soft drinks, muffin e altri prodotti da forno adatti come dessert, colazione o merenda.

Il nuovo ristorante McDonald’s di Maregrosso, a Messina, ha 201 posti a sedere tra interno ed esterno ed è dotato di kiosk digitali. Di cosa si tratta? Sono dei pannelli touch screen attraverso i quali è possibile ordinare ciò che si vuole in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta completato l’ordine ci si può accomodare e attendere le pietanze richieste. L’ordine può essere fatto anche direttamente dal proprio tavolo tramite app.

Per quel che riguarda, invece, gli orari: il McCafè sarà aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 24.00, mentre il ristorante dalle ore 10.00 alle ore 24.00. All’interno del locale, come anticipato, è previsto uno spazio dedicato ai bambini con giochi interattivi in sala.

(La foto di copertina è un’immagine generica di un ristorante McDonald’s, non è quello di Messina)

(1262)