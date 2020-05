Un museo delle machine votive alla Fiera di Messina. La proposta di Cacciotto e Gioveni

Un museo delle macchine votive alla Fiera di Messina. È questa la proposta che i consiglieri Alessandro Cacciotto (Terza Municipalità) e Libero Gioveni (Consiglio Comunale) rivolgono all’Amministrazione. «La pandemia COVID19 – scrivono i due consiglieri – ha stravolto il concetto di normalità. Anche le storiche tradizioni religiose e laiche come la Vara ed i Giganti sono seriamente compromesse almeno secondo tradizione».

Secondo Alessandro Cacciotto e Libero Gioveni (Consiglio Comunale), quindi, sarebbero maturi i tempi, al di là di quello che accadrà per le processioni della Vara e dei Giganti, di realizzare un museo delle machine votive, in cui inserire la Vara, i Giganti, le Barette, il Pagghiaru, il Vascelluzzo e tutto quanto legato alla storia religiosa e laica delle processioni e non cittadine.

«Il Museo delle Machine Votive sarebbe un opera eccezionale per diversi motivi:

La nostra città avrebbe la possibilità di esporre tutto l’anno sia la Vara, sia i Giganti Mata e Grifone, ma anche le Barette, il Vascelluzzo, il Pagghiaru, realizzando un centro di attrazione per cittadini e turisti non indifferente. la nascita di un Museo, oltre ad implementare l’economia della città, darebbe la possibilità di creare occupazione: custodi all’interno del Museo, guide turiste, operatori turistici, traduttori.

Per questi motivi sarebbe importante che l’Amministrazione ponesse la sua attenzione anche su questo argomento: individuare una struttura Comunale o in alternativa stipulare un accordo con Enti diversi dal Comune per l’ubicazione del Museo e dare vita ad uno spazio culturale e turistico».

Cacciotto e Gioveni ritengono che almeno nell’immediatezza, lo spazio all’interno della Fiera, se in fase di completamento e dunque praticabile, potrebbe essere una valida soluzione ovviamente in sinergia con l’Autorità Portuale.

(44)