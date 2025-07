“Un Mare di arte e cultura” a Furci Siculo: dal 24 al 27 luglio, dall’alba fino a tarda notte

A Furci Siculo torna anche quest’anno Un mare di arte e cultura tra la spiaggia e la piazza Sacro Cuore. Si tratta della quinta edizione, dall’alba alla notte, che si svolgerà dal 24 al 27 luglio.

La manifestazione è sempre più ricca e si conferma appuntamento simbolo dell’estate furcese. Un Mare di arte e cultura a Furci Siculo è capace di valorizzare il territorio con concerti all’alba, al tramonto e in serata, proiezioni, performance e tanta musica d’autore.

Un Mare di arte e cultura a Furci Siculo

Sotto la direzione artistica di Carmelo Coglitore, artista di respiro internazionale e didatta, con Fabio Raspa, proprietario della libreria Mondadori Point di Furci Siculo e Alessandro Niosi, presidente dell’Associazione musicale Città di Furci Siculo e il patrocinio del Comune di Furci Siculo e dell’Assessorato alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione Sicilia e Alessandro Niosi, la rassegna prende forma come una vera e propria rete – la raustina – che unisce artisti, spettatori e tradizioni in un grande racconto collettivo, in cui si intrecciano culture e nuove generazioni.

L’evento inizierà giovedì 24 luglio alle 19 con la sfilata delle band musicali e si concluderà il 27 luglio con un concerto in piazza Sacro Cuore. La giornalista Cristina Maccarone condurrà le quattro serate.

Location degli eventi: spiaggia di Furci Siculo (antistante il ristorante “Sapori di mare”) per le albe, lungomare di Furci Siculo – Lido Bella Beach per i tramonti, piazza Sacro Cuore di Furci Siculo per le serate.

Il programma dell’evento

Giovedì 24 luglio

La rassegna si apre con una giornata dedicata alla musica di insieme e alla comunità. Dalla sfilata delle bande alla proiezione del film, fino ai concerti serali in piazza, il 24 luglio sarà una festa diffusa tra memoria, suoni e immagini.

Ore 19:00 – sfilata delle bande musicali;

21:00 – proiezione del film Un mare di arte e cultura registrato lo scorso anno a Furci Siculo, ideato e diretto da Carmelo Coglitore con le riprese di Piero Siclari;

21:30 – Ituerne’ Sax Quartet: Carmelo Curcuruto (sax soprano), Nunzio Curcuruto (sax contralto), Nicolas Calabrò (sax tenore), Pierpaolo Maimone, (sax baritono);

22:00 – Banda musicale di Casalvecchio Siculo diretta dal M° Antonino Manuli;

22:30 – Banda musicale di Furci Siculo diretta dai Maestri Valeria Palliano e Giuseppe Turiano.

Venerdì 25 luglio

Il secondo giorno è all’insegna della raffinatezza cameristica: si apre con un’alba d’archi e si chiude con voci, flauti e pianoforti, in un crescendo di emozioni che accompagna il pubblico tra spiaggia e piazza.

Alle 5:00 – Quintetto Arena: Antero Arena e Giovanni Alibrandi (violino), Joseph Arena (viola), Maurizio Salemi (violoncello), Giulio Del Fiore (contrabbasso);

19:00 – Carlo Nicita, flauto solo;

21:30 – Gemma (voce) e Alberto Alibrandi (pianoforte);

22:30 – Birthday Concert Ensemble, concerto per celebrare il compleanno del direttore artistico e chiamare a raccolta musicisti della riviera jonica e non solo.

Un Mare di arte e cultura a Furci Siculo: le serate finali

Sabato 26 luglio

Il sabato accoglie esperienze immersive: all’alba il Bagno di Gong, la sera un’esplosione di jazz, improvvisazione e contaminazioni sonore che culminano nella notte bianca della milonga, tra danza e festa in piazza fino a tarda notte.

L’alba del 26 luglio avrà come protagonista l’opera scultorea di un artigiano del metallo, Yuri Kalendarev, con le sue Sound Sculpture. Le vibrazioni delle lastre di metallo si ricongiungeranno al suono delle onde del mare, donando al pubblico un’esperienza direi trascendentale anche grazie all’esperienza yoga. Sul palco la sera il giovane Mattia Maugeri e il duello musicale tra esperti jazzisti.

Ore 5:00 – Bagno di Gong con Alessandro Pingitore (performance), Lucia Achintya Spadaro (yogini), Francesco Cusa (percussionista);

21:30 – Mattia Maugeri, piano solo;

22:00 – Raustina Trio con Felice Cosmo e Corrado Guarino (pianoforte), Francesco Cusa (percussionista) e special guest Carmelo Coglitore (sassofono e clarinetto);

22:30 – Plays Gershwin con Marcello Conti (pianoforte);

23:59 – La notte bianca della milonga con il tango dj Javier Guiraldi.

La notte bianca della milonga proseguirà in piazza Sacro Cuore fino alle 3 del mattino per poi traghettarci verso l’alba in cui sempre il tango sarà protagonista.

Domenica 27 luglio

Gran finale tra tango, danza e sinfonica. Dall’alba con “Tango el amanecer” fino al grande concerto serale con l’orchestra giovanile, l’ultima giornata celebra l’incontro tra linguaggi, generazioni e latitudini. Protagonisti: tango argentino, il fagotto -strumento musicale a fiato ad ancia doppia -, libri e giovani musicisti.

Ore 5:00 – Tango el amanecer con Elisa Lorena (voce), Alessandro Blanco (chitarra), Ennio Strongoli & Barbara Fazzari (danza);

19:00 – Antonino Cicero, fagotto solo;

20.30 – Presentazione del libro “Furci Tamarì” di Vittorio “Alberovivo” Gregorio;

21:30 – Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina diretta dal M° Nazzareno De Benedetto.

Una rassegna che vuole fare rete

Il direttore artistico Carmelo Coglitore ha spiegato: «un mare di arte e cultura è una rassegna che vuole far rete, una raustina culturale per pescare connessioni tra tradizioni e mondi diversi. Questa edizione, inoltre, è molto diversa dalle altre. c’è più Sicilia, si dà più spazio ai giovani come Mattia Maugeri, pianista di soli 13 anni, a discipline trasversali come il tango e il bagno di gong. Una rete che ricuce il passato e lo affida alle nuove generazioni, sempre più partecipi e protagoniste».

Proprio Coglitore firma anche la colonna sonora del film della rassegna, che anticipa la produzione del nuovo progetto cinematografico Raustina, pensato come barca e rete insieme: un’idea di cultura che naviga, connette, accoglie.

