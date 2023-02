Un HUB crocieristico per Messina: in arrivo il concorso di progettazione. Dettagli e premi

Creare un nuovo HUB crocieristico a Messina per accogliere i turisti che approdano alla città dello Stretto: questo l’obiettivo della Città Metropolitana che, a breve, pubblicherà il concorso di progettazione rivolto a tutti gli iscritti agli ordini professionali di competenza. Le risorse provengono da un finanziamento del Governo.

La Città Metropolitana di Messina, infatti, è risultata assegnataria di 1 milione di euro a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 – Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. La V Direzione “Ambiente e Pianificazione” è quindi pronta a bandire un concorso per la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla realizzazione di un HUB per i crocieristi nelle aree del Porto di Messina e in quelle limitrofe (o comunque connesse all’attività crocieristica).

Il concorso è aperto agli iscritti nei rispettivi Ordini professionali aventi le competenze richieste per la progettazione dell’HUB turistico. Sarà possibile partecipare sia singolarmente sia congiuntamente mediante raggruppamenti. Per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, le procedure del concorso avverranno esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Net4Market, il portale dedicato alle gare telematiche, e la PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

I premi messi a bando ammontano a 70.000 euro (1° class. 45.000 euro, 2° class. 15.000 euro, 3° class. 10.000 euro), oltre alla possibilità di incarico (a discrezione dell’Amministrazione) dei successivi livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo) per un compenso complessivo non superiore a 630.000,00 euro.

Qui l’avviso di preinformazione.

