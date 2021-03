Un contest fotografico per catturare la primavera tra i palazzi di Messina

Un contest fotografico per accogliere e celebrare l’arrivo della primavera: il Comune di Messina lancia il guanto di sfida e invita i cittadini a scoprire particolari e scorci dei città dello Stretto e a catturarli con un click. Davanti all’obiettivo, tutto ciò che sui palazzi di Messina richiami la stagione della fioritura e della rinascita, dalle finestre in ferro battuto ai decori floreali e a forma di animali.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”. Il concorso fotografico si intitola “La primavera nei palazzi di Messina. Decorazioni floreali e zoomorfe nei prospetti urbani” e ha inizio adesso. Ci sarà tempo, poi, fino al 12 marzo, per inviare il proprio scatto.

«Vogliamo fare un omaggio alla primavera – dichiara l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso – con la speranza che possa essere occasione di rinascita sociale e culturale. In un momento in cui siamo lontani, e in cui il contatto umano è sempre più difficile, vogliamo sentirci vicini con le immagini; per questo abbiamo pensato di condividere scorci della nostra città, palazzi, balconi, finestre in ferro battuto che mostrano decori floreali e di animali».

«Molte volte i messinesi non si accorgono del bello che li circonda – sottolinea l’assessore Caruso – e, con questa iniziativa, li si vuole invitare ad osservare i particolari dei palazzi della città; Messina è infatti nota per le decorazioni floreali e zoomorfe delle facciate e per lo stile eclettico di molti palazzi progettati da importanti architetti chiamati a ricostruire la nostra città».

Contest fotografico di primavera a Messina: come partecipare

Per partecipare al contest fotografico indetto dal Comune e dalla Biblioteca “Tommaso Cannizzaro” di Messina basta scattare una foto (con smartphone o macchina fotografica) e inviarla all’indirizzo e-mail: biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it indicando nell’oggetto la dicitura “Contest Fotografico” e, nel testo, i dati anagrafici e il numero di telefono del partecipante. È possibile mandare fino a un massimo di due foto ciascuno. La scadenza per l’invio delle foto è fissata al 12 marzo 2021.

Come verrà decretato (e premiato) il vincitore?

Il 13 marzo la pagina Facebook della Biblioteca pubblicherà un album dal titolo “La primavera nei palazzi” al cui interno inserirà le fotografie scattate dai partecipanti. L’autore dello scatto che riceverà più like sarà proclamato vincitore e riceverà in premio due libri.

