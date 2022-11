Un Comitato “I giganti” per Messina, “sì” unanime dalla V Commissione

Istituire un Comitato per “I giganti” Mata e Grifone, come quello che si occupa della Vara: questa la proposta discussa oggi in V Commissione e approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. L’obiettivo è quello di valorizzare, attraverso lo studio e la ricerca, la tradizionale Passeggiata inserita tra le iniziative collegate al Ferragosto messinese.

Nuova Seduta della V Commissione, presieduta dal Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, oggi a Palazzo Zanca, durante la quale si è discusso dell’istituzione di un nuovo Comitato dedicato alla tradizione dei “Giganti”. Presenti in Aula l’assessore con delega alle Politiche Culturali e alle Tradizioni Popolari, Enzo Caruso e i rappresentanti dei gruppi folclorici messinesi, aderenti alla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), con il presidente provinciale Santino Merrino del gruppo “I cantu strittu”, Lillo Alessandro per “I Canterini Peloritani”, Tobia Rinaldo per “I Cariddi”, Nino Merrino per “La Madonnina”, Orazio Grasso per “Mata e Grifone” e Massimiliano Rinaldo per “Insieme Siciliano”.

Alla fine della discussione, la proposta per la costituzione del nuovo Comitato “I giganti” è stata votata e approvata all’unanimità dai consiglieri presenti in Aula. Il prossimo passaggio, come per tutte le delibere, sarà quello dell’approvazione in Consiglio Comunale.

