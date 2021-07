Un cinema a Salina dedicato a Massimo Troisi: al via la raccolta fondi. Tutti i dettagli (ed il progetto)

A Salina, set del film “Il Postino”, sta per nascere un cinema dedicato all’attore e regista Massimo Troisi. L’Isola delle Eolie, infatti, non ha attualmente una sala cinematografica, nonostante sia da anni ormai luogo prediletto di importanti manifestazioni culturali dedicate alla settima arte, come il MareFestival o il SalinaDocFest. A tutto questo, però, si sta per porre rimedio.

Una famiglia originaria delle Isole Eolie ed emigrata negli Stati Uniti ha infatti deciso di donare Palazzo Marchetti, dimora dei primi del ‘900, all’Associazione Culturale Didime ’90 con l’obiettivo di trasformarla in un cine-auditorium in cui organizzare spettacoli ed eventi musicali e culturali, presentazioni di libri e in cui proiettare film, in modo da dare agli abitanti di Salina un cinema vero e proprio. Da allora, i volontari dell’associazione lo hanno trasformato nel cuore di ogni evento artistico.

Il progetto per trasformare Palazzo Marchetti in un cinema è già pronto, sono state raccolte le prime donazioni, ma mancano ancora circa 200mila euro. A farsi promotori della raccolta fondi sono stati diversi attori di fama, tra cui Maria Grazia Cucinotta.

Un cinema per Salina: il progetto

Il progetto prevede che il nuovo cinema sorga nelle aree esterne di Palazzo Marchetti, immerso nel silenzio dei vigneti e della macchia mediterranea e affacciato sul mare, alle pendici del Monte Fossa. Sono previsti 200 posti e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Oltre ad essere luogo di eventi, il nuovo cine-auditorium, per com’è stato progettato, avrà tra i suoi scopi anche quello di ospitare master class create in collaborazione con scuole italiane e internazionali di musica, cinema, regia e convention aziendali, in periodi di destagionalizzazione turistica.

Come donare

È possibile donare per la realizzazione del cinema di Salina, intitolato a Massimo Troisi in diversi modi.

Tramite bonifico bancario all’IBAN IT73Q0306982270100000001278; Codice BIC: BCITITMM intestato a: DIDIME ’90, via Conti n. 28, 98050 – Malfa (ME) Presso INTESA SAN PAOLO SPA – Agenzia di Malfa. Causale: Cinema per Salina. Con una donazione online sulla piattaforma Go Fund Me, attraverso il sito di Palazzo Marchetti.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook “Cinema per Salina” o all’account Instagram dedicato.

