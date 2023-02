Un cimitero per gli animali domestici a Messina: la proposta della consigliera Restuccia

Creare a Messina un cimitero per gli animali domestici, utilizzando le somme messe a disposizione dalla Regione Siciliana: a chiederlo è la consigliera comunale del gruppo “Basile Sindaco”, Giulia Restuccia, che inoltra un’interrogazione all’Amministrazione, chiedendo si individui un’area adatta nel territorio comunale.

Facciamo un passo indietro. Tramite una legge varata dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), la Regione ha stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione in Sicilia di cimiteri per animali di affezione e domestici. Attualmente, segnala la consigliera Giulia Restuccia, ad eccezione di un’area (non autorizzata) a Letojanni, non esistono luoghi di questo tipo. Da qui l’interrogazione, che riportiamo parzialmente di seguito:

«Il Regolamento regionale – ricorda Restuccia – affida ai comuni, sia in forma singola che in associazione, la competenza e pertanto, la richiesta per la realizzazione dei cimiteri, deve essere inoltrata dai comuni, a cui spetta altresì l’obbligo di individuare le aree e redigere il relativo progetto». Oggi, prosegue «non è possibile seppellire gli animali d’affezione se non abusivamente e tra l’altro, le carcasse vengono equiparati a rifiuti speciali. Solo per l’affetto che si prova ad avere un animale domestico, sia cane o gatto o altri piccoli animali, che entrano in casa in “punta di zampe” e diventano a pieno titolo componenti familiari, si attrezza un angolo di giardino (chi lo possiede) o altre aree libere, per dare una degna sepoltura ai compagni disinteressati e affettuosi, che accompagnano le persone e li fanno sentire meno soli, per un segmento più o meno lungo della loro esistenza».

Per queste ragioni, la consigliera comunale Giulia Restuccia conclude che: «Alla luce di quanto esposto e considerato che oltre a motivi affettivi, di sensibilità e di civiltà e, all’opportunità che offre il cospicuo finanziamento della Regione Siciliana, esiste anche un motivo igienico-sanitario in ordine alla sepoltura abusiva o peggio ancora all’abbandono delle carcasse, quando non si ricorre alla cremazione, si invita l’amministrazione comunale a concretizzare quanto premesso sopra, considerando altresì che ormai in quasi ogni casa messinese è presente nel nucleo un animale di affezione e domestico».

La legge cui fa riferimento la consigliera comunale Giulia Restuccia è stata approvata a maggio 2022 prevedendo uno stanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di cimiteri per animali domestici e d’affezione.

