Un chiosco a ridosso di Rocca Guelfonia? Azione Messina dice NO alla «gabbia di Cristo Re»

Avviati da pochi giorni i lavori per la creazione di un chiosco sotto Cristo Re, già sono nate le prime polemiche. A sollevare la questione, oggi, è Azione Messina, che reputa la decisione di realizzare un punto ristoro a ridosso del complesso monumentale di Rocca Guelgonia «inadeguata».

Da qualche giorno sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo punto ristoro ai piedi di Cristo Re, che dovrebbe essere completato verso fine marzo. A gestirlo sarà la ditta Tre&Tre Srl. La struttura, però, non convince proprio tutti e in tanti hanno contestato la decisione di realizzarla proprio a ridosso di un complesso monumentale storico come quello di Rocca Guelfonia. Tra questi, c’è la sezione messinese di Azione, il movimento politico di Carlo Calenda.

«Azione Messina – scrivono in una nota – è da sempre dalla parte dell’impresa e degli imprenditori di buona volontà. Una realtà complessa come Messina ha bisogno senz’altro di investimenti e di una politica di sviluppo sociale, culturale e ambientale che la renda competitiva nei confronti delle altre città metropolitane italiane. Tuttavia, non possiamo fare a meno di constatare che si continua ad agire senza una reale prospettiva e visione di città nell’attuale contesto di espansione turistico-culturale del Meridione».

«A parere del nostro gruppo – sottolineano – la costruzione della cosiddetta “gabbia” di Cristo Re, una sorta di punto vendita e ristoro a ridosso del pregevole complesso monumentale di Rocca Guelfonia, appare inadeguata. Riteniamo, dunque, che le iniziative imprenditoriali incentivate e autorizzate dal Comune debbano conciliarsi con le esigenze di tutela del patrimonio cittadino, affinché non si ripetano gli errori delle amministrazioni dello scorso secolo, durante le quali abbiamo visto pezzi di storia cittadina deturpati o cancellati con interventi poco lungimiranti».

(Foto di repertorio)

