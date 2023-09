Un biglietto unico integrato per bus e aliscafi a Messina e Reggio: firmata l’intesa

Istituire un biglietto unico integrato per i mezzi di trasporto – bus, tram e aliscafi – nell’area dello Stretto: questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato ieri dall’ATM di Messina, dall’ATAM di Reggio Calabria e dalla Liberty Lines. Soddisfatto il sindaco Federico Basile: «Un passo avanti nella visione di area dello Stretto, un risultato importante nell’ottica della reale continuità territoriale».

Mentre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) si lavora per la costituzione del Bacino integrato dello Stretto, all’Università degli Studi di Messina il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, l’amministratore delegato di ATAM Reggio Calabria, Giuseppe Basile, e l’amministratore delegato di Liberty Lines, Nunzio Formica, hanno firmato il protocollo d’intesa finalizzato alla creazione, in via sperimentale, di un biglietto unico integrato tra Messina e Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di far sì che gli utenti possano fate un unico biglietto, acquistabile in formato elettronico, per usufruire di aliscafi, bus e tram sulle due sponde dello Stretto.

«Oggi – ha commentato il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello – si è concluso un percorso iniziato nel 2019 che consentirà l’avvio del biglietto integrato dello Stretto. Finalmente si partirà con il biglietto integrato dello Stretto che consentirà ai pendolari di utilizzare un unico titolo di viaggio per gli spostamenti sui mezzi di trasporto locali sia terrestri che navali. Un risultato importante sul tema della mobilità dello Stretto rivolto al futuro, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale attraverso una sinergia di intenti interistituzionale».

Sulla stessa lunghezza d’onda, il presidente di ATM Messina, Giuseppe Campagna: «Il biglietto integrato è un risultato importante per l’area dello Stretto e per le città di Messina e Reggio Calabria. Siamo soddisfatti del ruolo da protagonista che ATM Spa ha avuto per il raggiungimento di questo traguardo atteso da tanto tempo. Certamente oggi la nostra azienda è in grado di garantire ai pendolari che quotidianamente si spostano da una sponda all’altra dello Stretto un servizio moderno ed efficiente». Ad intervenire anche il direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina, Claudio Iozzi: «Per l’area dello Stretto oggi una data significativa e lo è anche per Atm Spa, che ha collaborato attivamente affinché il biglietto integrato diventasse realtà dopo anni di attesa».

Con il protocollo d’intesa firmato ieri, mercoledì 27 settembre, ATM, ATAM e Liberty Lines si impegnano ad incentivare e agevolare l’utilizzo del mezzo pubblico nelle due città e tra i pendolari che viaggiano tra le due sponde dello Stretto. Presenti all’incontro anche la sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti; il sindaco facente funzioni della città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, la professoressa Cinzia Ingratoci, ordinaria di diritto della Navigazione dell’Ateneo messinese, l’ammiraglio Nunzio Martello e, in collegamento, il Ministro Matteo Salvini.

