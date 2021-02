Tutto pronto per i vaccini agli insegnanti di Messina: «Sia l’inizio di un nuovo corso» – VIDEO

Da oggi – venerdì 26 febbraio – insegnanti e personale non docente delle scuole di Messina può prenotare per effettuare il vaccino anti-covid. «Già – dice la dottoressa Alfina Rossitto, responsabile dell’Unità Operativa Semplice Farmacia Territoriale Metropolitana dell’Asp e responsabile regionale della task force dei vaccini – abbiamo vaccinato le forze dell’ordine; Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e adesso toccherà al personale scolastico».

Le vaccinazioni a Messina per gli insegnanti ed il personale scolastico non docente si effettuano all’ex Mandalari. «Abbiamo adibito un’aula qui al Mandalari – continua la dottoressa Rossitto – e poi ci sono due punti vaccinali alla Guardia Medica e poi in provincia nei sette ospedali dell’Azienda».

Pronti i vaccini anti-covid per le scuole di Messina

«Qui da noi a Messina – continua la dottoressa Rossitto – possiamo fare anche 300 vaccini al giorno. Sin dall’inizio abbiamo lavorato a ritmi serrati, compresi sabato e domenica e festivi».

Soddisfatto anche Santo Scarfì, un insegnante della scuola Boer – Verona Trento. «Finalmente è arrivato il giorno della vaccinazione per i docenti, nella speranza che sia l’inizio di un nuovo corso per tutti».

