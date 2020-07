Turismo. Pescatori per un giorno nello Stretto di Messina (e non solo): la proposta per l’estate 2020

Diventare pescatori per un giorno, magari a bordo di una feluca che naviga nelle acque dello Stretto di Messina, per poi fermarsi a gustare le prelibatezze locali: è questa una delle possibili offerte del turismo per l’estate 2020 secondo uno studio condotto da Fedagripesca-Confcooperative. Dall’indagine risulta che sei italiani su sette sono incuriositi dall’idea di a provare un’esperienza simile.

L’idea è semplice: offrire un “pacchetto” turistico che comprenda un giro “didattico” durante una battuta di pesca, per imparare alcuni dei trucchi del mestiere, e poi un assaggio delle prelibatezze della gastronomia locale lungo la costa. Secondo quanto raccontato da Federagripesca all’ANSA, grazie anche alle garanzie di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), molti imprenditori italiani potrebbero puntare su iniziative del genere nel settore del pescaturismo e dell’ittiturismo, in collaborazione con ristoratori e, in generale, imprenditori specializzati nella gastronomia. Secondo lo studio condotto da Federagripesca-Confcooperative sei italiani su sette si sono dichiarati incuriositi da un’offerta di questo tipo.

Attualmente, spiega l’ANSA, le iniziative in questo senso sono poche e sparse qua e là su tutto il territorio. Per quel che riguarda l’area di Messina, un esempio è dato dalla cooperativa “I Mancuso” in collaborazione con l’associazione pescatori feluche dello Stretto. Qui, in ogni caso, i giri a bordo delle barche “a caccia” del pescespada sono famosi già da tempo. Ma proposte turistiche simili sono nate anche in Sardegna.

Ora, secondo Federagripesca sarebbe il momento giusto per creare una vera e propria rete tra gli operatori del turismo, della gastronomia e della pesca, per rilanciare l’economia in questo momento difficile per il settore.

Foto © Marco Crupi

