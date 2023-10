Tumori al seno, arriva il Frecciarosa: il “treno della prevenzione” fa tappa a Messina

Ottobre è il mese della prevenzione e della cura del tumore al seno e Trenitalia ha organizzato una serie di iniziative in tutta la Penisola: anche in Sicilia, infatti, arriverà il Frecciarosa, il “treno della prevenzione”, che farà tappa a Messina il 27 ottobre 2023. Scopriamo di cosa si tratta e come funziona.

Al via la 13esima edizione di Frecciarosa, iniziativa di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione della Società scientifica AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), di Enti e Istituzioni. Obiettivo del progetto è quello di realizzare una serie di iniziative finalizzate a favorire la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso in Italia.

In sostanza, per tutto il mese di ottobre sono previsti consulti a bordo dei treni, mentre nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale sarà operativo un desk informativo con volontari che forniranno informazioni sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Frecciarosa 2023: le tappe in Sicilia del “Treno della prevenzione”

Per quel che riguarda la Sicilia, il Frecciarosa farà tappa sull’Isola il 27 ottobre 2023. Di seguito, il percorso andata e ritorno tra Palermo e Messina.

ANDATA (Intercity, Codice Treno: IC 730 (10: 15 – 13:10), Stazione: Palermo)

Fermate: Palermo Termini Imerese Cefalù S. Agata Militello Capo D’Orlando Naso Patti San Piero Patti Barcellona Milazzo Messina

Fermate: RITORNO (Intercity, Codice Treno: IC 723 (16:00 – 19:02), Stazione: Messina)

Fermate: Messina Milazzo Barcellona Patti San Piero Patti Capo D’Orlando Naso S. Agata Militello Cefalù Termini Imerese Palermo

Maggiori informazioni a questo link.

(In foto la prof.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di Fondazione IncontraDonna)

