Tumore del colon retto: Asp e Federfarma Messina insieme per la prevenzione

Diffondere la cultura della prevenzione, promuovere la consapevolezza sui rischi e sulle possibili conseguenze di comportamenti a rischio. Sono stai questi i temi toccati dal commissario straordinario dell’ASp di Messina Giuseppe Cuccì durante la conferenza congiunta con Federfarma Messina, insieme per prevenire il tumore del colon retto.

Marzo, mese della prevenzione

Il commissario Cuccì ha ringraziato Federfarma, durante la conferenza per l’iniziativa “Marzo, mese della prevenzione del tumore del colon retto”, per aver messo a disposizione la sua rete di farmacie a Messina e provincia per la prevenzione del tumore del colon retto. «È fondamentale promuovere l’adozione di strategie e politiche a lungo termine, al fine di prevenire problemi futuri anziché dover affrontare le loro conseguenze. Questo approccio mira a promuovere uno stile di vita responsabile e consapevole, al fine di garantire il benessere individuale e collettivo».

Anche il direttore sanitario dell’Asp di Messina, Rosalia Murè ha dichiarato che potenziare lo screening è fondamentale per migliorare il controllo di individui per identificare quelli che possono essere più a rischio.

Come aumentare le possibilità di guarigione

Rosaria Cuffari, direttore UOC Centro Gestionale sugli Screening Oncologici Organizzati ha affermato che: «gli screening oncologici

per il colon retto sono fondamentali per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dei tumori intestinali. Questa tipologia di tumori è infatti una delle principali cause di morte per cancro nel mondo occidentale. Attraverso l’utilizzo di tecniche diagnostiche come la colonscopia e il test del sangue occulto nelle feci, è possibile individuare precocemente la

presenza di eventuali lesioni o anomalie nel colon retto, permettendo di intervenire tempestivamente e aumentando così possibilità di guarigione».

Il direttore Cuffari ha inoltre ricordato l’opera di sensibilizzazione per gli screening già svolta con un Infopoint al centro Commerciale di Tremestieri e all’interno dei consultori all’ospedale di Milazzo. Sono previste altre iniziative per il mese di Marzo nelle scuole della Valle del Mela e in altre sedi istituzionali. Ad Aprile verrà effettuata un’attività di screening con un camper a Santa Lucia del Mela.

In conclusione Rosaria Cuffari ha detto che: «grazie a Federfarma avremo la possibilità di avere in tempi rapidi i test e di intervenire rapidamente».

Screening oncologici: l’importanza della prevenzione

Durante la conferenza, il presidente Federfarma Messina Giovanni Crimi ha affermato: «Gli screening oncologici rendono possibile ridurre significativamente l’incidenza e la mortalità legate a questo tipo di tumore, contribuendo così a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone. Le farmacie rivestono come sempre un ruolo fondamentale nella promozione della salute e nella prevenzione dei tumori attraverso gli screening oncologici. Grazie alla loro capillare presenza sul territorio e al costante contatto con i pazienti, le farmacie sono un punto di riferimento per informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di sottoporsi a controlli periodici per la diagnosi precoce dei tumori».

Il presidente Giovanni Crimi ha anche dichiarato che le farmacie, grazie alla collaborazione con i medici di base, gli specialisti e le aziende sanitarie, sono in grado di fornire assistenza integrata e personalizzata ai pazienti che si sottopongono agli screening. Inoltre ha sottolineato che: «le farmacie possono promuovere come in questo caso campagne di sensibilizzazione e informazione sulle diverse tipologie di screening disponibili, aiutando a combattere il diffuso fenomeno della scarsa adesione della popolazione ai programmi di prevenzione. In questo modo, le farmacie svolgono anche un ruolo chiave nella lotta ai tumori, contribuendo a ridurre l’incidenza e la mortalità da questa malattia».

