Messina. Traffico in tilt a Villaggio UNRRA, Scivolone: «Ecco una possibile soluzione»

Genitori che accompagnano i figli a scuola, bus e, soprattutto, mezzi pesanti: la ricetta è perfetta, il traffico, a Messina, è servito. A soffrirne, tra le altre zone, quella di villaggio UNRRA e in particolare di via Calispera, dove i problemi principali sono causati dal passaggio dei mezzi pesanti e dai bus di ATM. A segnalare la situazione è il consigliere della II Circoscrizione, Paolo Scivolone, che propone però una soluzione.

Secondo il consigliere della II Municipalità, Paolo Scivolone, un’idea per snellire il traffico è quella di creare «un’alternativa viabile». Alternativa che, oltre a decongestionare il traffico, offrirebbe «una nuova via di fuga in caso di calamità, garantendo il transito dei mezzi di soccorso». Nello specifico, Scivolone propone di coprire parzialmente il torrente San Filippo e creare due rotatorie. Ma vediamo i dettagli della sua proposta.

«I maggiori problemi – spiega il consigliere – si registrano soprattutto negli orari di entrata e di uscita degli alunni dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto dove si rileva un maggior afflusso. A fronte dei problemi riscontrati, che si verificano ormai da anni è fondamentale trovare un’immediata alternativa viabile che consenta di decongestionare il traffico e offra “una nuova via di fuga” in caso di calamità, garantendo inoltre il transito dei mezzi di soccorso, che ad oggi rischiano di rimanere bloccati».

Ecco quindi la proposta di Paolo Scivolone: «Le criticità – dice – potrebbero essere risolte con la parziale o totale copertura di un tratto del torrente San Filippo a valle dello svincolo, in modo da collegare il villaggio Unrra con la via Consolare Valeria e via Adolfo Celi. Con l’inserimento di due rotatorie si garantirebbe così il deflusso dei mezzi pesanti direttamente sullo svincolo autostradale, evitandone il transito in una via già totalmente congestionata».

