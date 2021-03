Troppe richieste per il vaccino Pfizer in eccedenza a Messina: stop alle prenotazioni

Troppe richieste per le dosi in eccedenza di vaccino Pfizer a Messina, l’ASP blocca temporaneamente l’indirizzo e-mail dedicato «perché non sarà possibile soddisfare così tanti utenti». A poche ore dall’attivazione del servizio, erano già arrivate oltre 2mila richieste. I cittadini, specificano dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid, potranno comunque prenotarsi, in base alla categoria di appartenenza non appena sarà il loro turno, sulla piattaforma nazionale o al numero verde per accedere alla vaccinazione.

La comunicazione è arrivata ieri. Con lo stop – temporaneo e in via precauzionale – all’AstraZeneca in tutta Italia, l’hub vaccinale della Fiera di Messina si è attrezzato per somministrare il vaccino Pfizer agli aventi diritto. L’Ufficio del Commissario, Alberto Firenze, – alla luce dell’ordinanza nazionale n. 2 emanata dal Commissario nazionale per l’Emergenza – ha deciso di attuare un’ulteriore misura per accelerare la campagna ed evitare sprechi: stilare un elenco speciale di persone da chiamare – sempre rispettando l’ordine della priorità per categoria – nel caso in cui ci siano dosi in eccedenza del vaccino anti-covid Pfizer.

Per creare la lista, è stato attivato un indirizzo e-mail con cui candidarsi (vaccini.fiera@asp.messina.it), che è stato subito riempito di richieste. Non potendo soddisfarle tutte, dato che sono oltre 2mila, l’indirizzo è stato temporaneamente chiuso. I cittadini, sottolineano dall’Ufficio commissariale di Messina, potranno comunque prenotarsi, in base alla categoria di appartenenza non appena sarà il loro turno, sulla piattaforma nazionale o al numero verde per accedere alla vaccinazione.

«L’enorme flusso di ieri – ha commentato il Commissario Alberto Firenze – è una preziosa testimonianza della voglia delle persone di vaccinarsi il prima possibile. Il nostro compito adesso è accelerare al massimo la macchina vaccinale».

