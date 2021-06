Trenitalia, in arrivo gli orari estivi: tutte le novità per viaggiare in treno in Sicilia (e non solo)

Al via da domenica 13 giugno i nuovi orari estivi di Trenitalia con tante novità per chi viaggia o vuole trascorrere le proprie vacanze in Sicilia. Dal Taormina Line, alle nuove corse della Metroferrovia di Messina, alle tariffe speciali per grandi e piccini, ecco cosa ha in serbo il Gruppo FS Italiane per l’estate 2021.

A presentare tutte le novità della stagione per la Sicilia, in vigore da domenica 13 giugno, Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, insieme a Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente Direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza.

Treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia

Partiamo dai treni a lunga percorrenza. Su questo fronte, le principali novità introdotte da Trenitalia sono il nuovo Frecciarossa notturno Milano-Reggio Calabria e i collegamenti Frecciarossa FAST. Le due linee, grazie alle navi veloci di Blujet consentono di raggiungere l’area dello Stretto e la Sicilia in circa nove ore. Sul sito di Trenitalia è possibile, inoltre, comprare i biglietti per i mezzi Blujet attivi tra Villa San Giovanni e Messina. Gli orari sono pensati per consentire un interscambio celere tra treno e aliscafo.

Tra le riconferme, invece, l’offerta degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia e quella degli Intercity giorno, che consentono di raggiungere le principali mete turistiche del Sud Italia dalla Capitale.

Le novità di Trenitalia tra Messina e provincia

Tra le principali novità in vigore dal prossimo 13 giugno l’aumento delle corse per la Metroferrovia tra Messina Centrale e Giampilieri (si ricorda che è attivo il biglietto unico integrato con bus e tram di ATM), che si arricchisce di ulteriori 5 coppie di treni. Due nuovi collegamenti tra Siracusa e Noto saranno attivi dal lunedì al sabato fino all’11 settembre.

Altra novità di quest’anno è il Taormina Line, attivo fino al 5 settembre, con 6 collegamenti aggiuntivi, nei giorni festivi, fra Catania Centrale e Letojanni con fermate ad Acireale, Giarre-Riposto e Taormina-Giardini. A questo, dal 24 giugno, si aggiungerà il Taormina Link che collegherà la stazione di Taormina-Giardini al borgo taorminese grazie ai bus di ASM Taormina.

E nel resto della Sicilia?

Dal 1° luglio sarà attivo l’Etna Link, con servizi di Ferrovia Circumetnea in partenza dalla stazione di Giarre-Riposto sino a Piano Provenzana, alle pendici dell’Etna.

Confermato, fino al 5 settembre, il Cefalù Line, che collega, nei giorni festivi, l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e la città di Palermo a Cefalù. A disposizione dei viaggiatori ci sono 14 collegamenti tra Punta Raisi e Cefalù e 16 tra Palermo Centrale e Cefalù. Dal 24 giugno, inoltre, saranno attivi ulteriori collegamenti il sabato: 6 tra Palermo Centrale e Cefalù e 6 tra Punta Raisi e Cefalù.

Torna anche il Barocco Line che fino al 10 ottobre, con 17 collegamenti attivi nei giorni festivi, per scoprire la Val di Noto e delle sue perle, con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa, Donnafugata.

Le tariffe speciali e le riduzioni per i treni di Trenitalia

Ecco, infine, le tariffe speciali e le riduzioni per chi viaggia sui treni di Trenitalia:

Promozioni Estate Insieme, Estate Insieme XL e Promo Plus – consentiranno di viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, nel weekend, tra le 12.00 del venerdì e le 12.00 del lunedì fino al 27 settembre;

– consentiranno di viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, nel weekend, tra le 12.00 del venerdì e le 12.00 del lunedì fino al 27 settembre; Bambini e ragazzi fino a 15 anni, accompagnati da un adulto over 25, possono viaggiare gratuitamente con la Promo Junior, mentre i titolari di abbonamento regionale possono far viaggiare un’altra persona con un solo biglietto con la promo Viaggia con me.

Maggiori informazioni e biglietti disponibili qui (dal 13 giugno).

