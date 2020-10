Trekking a Messina: alla scoperta della Cascata San Filippo

Una cascata naturale alta 15 metri immersa nella natura, a pochi passi dalla città. Si tratta della Cascata San Filippo, una delle meraviglie custodite nei dintorni di Messina, alla portata degli amanti del trekking, delle escursioni e delle passeggiate in natura. Noi di Normanno abbiamo pensato di raccontare alcuni possibili percorsi di trekking a Messina e provincia, chiedendo l’aiuto di un gruppo di escursionisti messinesi amanti dei propri territori.



Antonio Marchetta ci ha descritto il percorso per raggiungere la Cascata San Filippo, cascata naturale di oltre 15 metri, alimentata sia in inverno sia in estate.

E’ situata nella Valle dei Mulini, dove si possono ammirare i resti dei mulini ad acqua che in passato venivano usati per macinare il grano immersi tra erici, ginestre, querce e castagni. L’antica vita del villaggio, ai tempi dei mulini in attività, è stata ricostruita nell’Ecomuseo del Grano di San Filippo Superiore.

COME ARRIVARE

Si trova sui Colli San Rizzo, in corrispondenza del villaggio di San Filippo. E’ quindi raggiungibile sia dal paese sia dai Colli, in base al vostro desiderio di esplorare i territori e alla difficoltà del percorso.

Dal paese da San Filippo Superiore: si percorre l’omonimo torrente, risalendo verso monte per raggiungere la Valle dei mulini.

Lunghezza del percorso – circa 4-5 kilometri fra andata e ritorno. Difficoltà: si tratta di una passeggiata semplice

Dai Colli San Rizzo: per i più atletici e per gli amanti dell’avventura è possibile anche raggiungere la Valle da monte, iniziando il sentiero dalla Strada provinciale 50 bis in corrispondenza di Pizzo Impegna (dove si trova il Parco Avventura dei Peloritani). Non si tratta di un vero e proprio itinerario, il percorso va costruito.

Lunghezza del percorso – circa 8- 10 kilometri fra andata e ritorno. Difficoltà: media, il percorso presenta difficoltà soprattutto al rientro, in salita.

