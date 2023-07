Tre parchi giochi inclusivi a Messina: affidate le forniture. Ecco dove saranno

Presto a Messina nasceranno tre parchi giochi inclusivi con nuove attrezzature per bambini da 1 a 12 anni. Ad occuparsene sarà la Società Vinci Sport S.r.l. di Sinagra, per un importo di circa 63mila euro. Vediamo dove saranno e i singoli progetti.

Obiettivo del progetto, approvato a novembre 2022 e successivamente andato in gara, è quello di creare spazi inclusivi in cui i bambini con problematiche di ridotta capacità cognitiva, deambulatoria e sensoriale possano giocare in tranquillità insieme ai coetanei. Adesso, il Comune di Messina ha aggiudicato le forniture e i nuovi parchi giochi inclusivi sorgeranno nei villaggi di Tremonti “Parco Casa Nostra”, Ganzirri “Parco Vega” e Sperone “Anfiteatro e parco pubblico”.

Tre parchi giochi inclusivi a Messina: il progetto

Come anticipato, la gara è stata vinta dalla Società Vinci Sport S.r.l., di Sinagra, che ha offerto il ribasso del 20,90% rispetto all’importo a base d’asta di 80.484,28 euro, escluso IVA, per un importo di 63.663,07 euro oltre IVA. Il tempo per la realizzazione delle opere è stimato a 160 giorni naturali e successivi.

Nei tre parchi inclusivi di Tremonti, Ganzirri e Sperone saranno installati altalene, torrette con accesso facilitato, giochi a molla, scivoli e tanto altro. Si tratta di attrezzature pensate per poter essere “accessibili” e utilizzate da tutti i bambini. I giochi, tra l’altro, sono costruiti per aiutare i più piccoli a sviluppare l’equilibrio, la mobilità, la manualità e la coordinazione nei movimenti. Le aree saranno inoltre dotate di una pavimentazione in gomma colata per le strutture con rischio di caduta superiore ad 1 metro di altezza.

Di seguito, i tre progetti per il parco “Vega” di Ganzirri, l’Anfiteatro e Parco Pubblico “Pietro Antonio Zveteremich” di Sperone e il parco “Casa Nostra” di Tremonti:

