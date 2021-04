Tre libri da leggere ad aprile: i consigli dei librai, episodio 2 – VIDEO

Una passeggiata nella natura per guardare il mondo con occhi diversi, la Sicilia vista e vissuta da Leonardo Sciascia, il punto di vista di una giovane autrice su un tema di stringente attualità: sono questi i tre libri da leggere ad aprile 2021, scelti da Venera Leto per la seconda puntata della rubrica di Normanno “I consigli dei librai”. In un video di pochi minuti la libraia della Libreria Colapesce ci accompagna tra le sue ultime letture.

Dopo lo speciale di Natale, durante il quale abbiamo chiesto a sette librerie di Messina di consigliarci tre libri ciascuna da mettere sotto l’albero, “I consigli dei librai” tornano in un nuovo formato. Ogni mese un libraio della città dello Stretto ci suggerirà tre libri da leggere attingendo agli scaffali della propria di libreria e scegliendo tra romanzi, saggi, raccolte di racconti o di poesie, biografie. A marzo lo abbiamo chiesto a Giuseppe De Domenico de “La Gilda dei Narratori”, ad aprile lo abbiamo chiesto a Venera Leto della “Libreria Colapesce”. Ecco i suoi consigli.

Due parole sulla “Libreria Colapesce – Libri, gusti, idee”

Luci soffuse, sirene, tavolini e scaffali pieni di libri: la Libreria Colapesce è una sorta di caffè letterario situato nel pieno centro di Messina, in via Mario Giurba, a due passi da piazza del Popolo. Sulla sua pagina Facebook si definisce “uno spazio di resistenza culturale” e mai etichetta fu più azzeccata.

