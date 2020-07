Tre isole pedonali per Messina, ennesimo rinvio. Il progetto in anteprima

Slitta (ancora) a data da destinarsi la discussione in Consiglio Comunale sulle tre isole pedonali temporanee di Torre Faro e del centro di Messina. L’intoppo, questa volta, è arrivato già in Commissione Viabilità dove, per una serie di motivi, la delibera si è arenata con la consapevolezza che non se ne potrà discutere prima della prossima settimana.

Ma cos’è successo? A spiegarlo è il presidente della Commissione Libero Gioveni. In sostanza, i problemi sono stati due: la presentazione durante la Seduta di 5 emendamenti che però necessitano di parere tecnico prima di essere votati; la mozione del consigliere Salvatore Serra che ha chiesto l’aggiornamento della Seduta alla presenza, fra gli altri, dell’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino in ragione del fatto che il provvedimento è nato per aiutare gli esercenti di Messina nella crisi post-covid. Il rinvio è stato approvato, di conseguenza la delibera, non avendo avuto il lascia passare della Commissione, non è potuta arrivare in Consiglio Comunale.

Il prossimo giorno utile per il passaggio del provvedimento in Commissione sarebbe lunedì 20 luglio ma, fa sapere Gioveni, la Seduta ordinaria programmata per quella giornata «sarà dedicata a un altro importante tema (il progetto di copertura del torrente Annunziata) programmato da tempo e con relativi ospiti già formalmente invitati». Ci sarà quindi ancora da attendere.

Isole pedonali a Messina: Torre Faro, via I Settembre e viale San Martino. I progetti

Intanto, è possibile dare un’occhiata al progetto, modificato dall’Amministrazione per l’istituzione delle tre isole pedonali temporanee a Messina (a Torre Faro, in via I settembre e sul viale San Martino).

(Foto progetti © Giuseppe Schepis)

