Trasformare un terreno confiscato alla mafia in una piazza: il progetto per Mili Marina

«Mili Marina soffre di una grave carenza di spazi di aggregazione e di socialità – ha evidenziato il presidente Maressa –, non esiste una piazza, un’area per bambini o una struttura pubblica per eventi o manifestazioni. Per un’area così densamente popolata, e d’estate ulteriormente frequentata da vacanzieri, è inaccettabile non siano previsti spazi pubblici». Infine, il Comitato ha invitato il Comune a predisporre il prima possibile tutti gli adempimenti in modo da poter partecipare al bando del Ministero.

Un’iniziativa simile era già stata fatta in passato. Nel 2015 l’amministrazione comunale aveva dato in comodato d’uso all’associazione Arcigay un immobile di Mili Marina confiscato dalla DIA, dove è stato poi realizzato un “Pronto soccorso sociale” restaurato grazie ai fondi comunitari.