Tranciate le due tubazioni principali che servono Messina: sospesa l’erogazione idrica

Ancora disagi con l’acqua a Messina: durante i lavori di messa in posa della fibra ottica, Open Fiber ha tranciato le due tubazioni principali che servono la rete dell’intera città dello Stretto. Per il ripristino sarà necessario sospendere l’erogazione idrica fino alla conclusione degli interventi.

A comunicarlo è l’AMAM (Azienda Meridionale Acque di Messina), che spiega: «I lavori di passaggio della fibra ottica si stavano svolgendo in via Noviziato e per riparare simultaneamente le condotte, da 300 e 400 millimetri di diametro, sarà necessario sospendere il flusso d’acqua sino a completamento delle operazioni. Come sempre, per ogni aggiornamento, rinviamo alla nostra informazione mentre al numero fisso 090.3687722 e mobile 348.3985297, gli utenti potranno sempre segnalare eventuali situazioni di particolare disagio/emergenza».

(20)