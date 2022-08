Torrente San Michele, troppi i rischi in caso di pioggia. La Fauci: «Chiesto intervento»

Servono interventi urgenti di manutenzione e pulizia del torrente San Michele per evitare rischi per la cittadinanza alle prime piogge più consistenti: a segnalarlo è il consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, che interpella direttamente il Segretario Generale dll’Autorità di bacino del Distretto idrografico dello Stretto, Leonardo Santoro: «Il Torrente si presenta in una condizione di estremo rischio e pericolo in caso di forti piogge».

Vegetazione alta e incolta, qualche rifiuto qua e là, la parte superiore dell’alveo del torrente San Michele da troppo tempo non è oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A puntare i riflettori sulla questione è il consigliere comunale del centrodestra, Giandomenico La Fauci, che scrive al Segretario Generale dll’Autorità di bacino del Distretto idrografico dello Stretto, Leonardo Santoro – che ha competenza in materia – e, per conoscenza, al sindaco di Messina, Federico Basile.

«Ho inoltrato – spiega La Fauci – al Segretario Generale dll’Autorità di bacino del Distretto idrografico dello Stretto l’Ing. Leonardo Santoro, al Sindaco di Messina e alla Protezione Civile di Messina, la richiesta per interventi di pulizia e manutenzione della parte alta dell’alveo del Torrente San Michele. Il Torrente si presenta in una condizione di estremo rischio e pericolo in caso di forti piogge. Pertanto – conclude – chiediamo la possibilità di un celere intervento di manutenzione e pulizia e della sua calendarizzazione per evitare il ripresentarsi delle attuali condizioni come da foto allegate»

