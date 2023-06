Torre Faro si rifà le strade: online il bando da 269mila euro del Comune di Messina

Rimettere a nuovo tre delle strade più trafficate di Torre Faro, intervenendo sull’asfalto e sulla segnaletica orizzontale: questo l’obiettivo del bando di gara aperto dal Comune di Messina per un valore di 269mila euro. Vediamo quali sono le vie interessate, i tempi stimati e i dettagli del progetto.

L’appalto del Comune di Messina, aperto il 14 giugno con scadenza il 29 giugno 2023, prevede lavori di riqualificazione che interesseranno tre strade a Torre Faro: via S. Domenica, via Pozzo Giudeo e via Circonvallazione del Tirreno. Si tratta di strade ad elevato flusso veicolare, collegate alla S.S. 113, quindi per loro natura sono soggette a rapido deterioramento. L’importo a base di gara è di 269.250,72 euro. Le risorse provengono dal bilancio dell’Ente.

Lavori per le strade di Torre Faro: il progetto

Per quel che riguarda gli interventi previsti per le tre strade di Torre Faro incluse nel bando di gara del Comune di Messina – via S. Domenica, via Pozzo Giudeo e via Circonvallazione del Tirreno –, si tratta in particolare di:

rifacimento del manto stradale, in conglomerato bituminoso, in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalità. In pratica, si legge nella documentazione di gara, verrà rimosso, mediante fresatura, l’attuale strato di conglomerato superficiale in modo da rendere la superficie livellata e adeguatamente grezza atta a ricevere ed ad aggrappare il successivo manto d’usura, ottenendo così una sede stradale compatta che ne impedisca le infiltrazioni di sostanze che, con il tempo, favorirebbero il dissesto e lo sgretolamento dello stesso.

rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, in particolare per i passaggi pedonali e i segnali di stop/precedenza.

Per quel che riguarda, infine, i tempi previsti dal progetto, una volta concluse le procedure di gara, si stima per la conclusione un termine di due mesi naturali e consecutivi dalla consegna.

